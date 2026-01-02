重燃Team Taiwan熱血！新北特映《冠軍之路》 揪3/5~3/8直播趴應援

新北市體育局舉辦「新北應援台灣最強-12強冠軍之路紀錄片特映會」，市長侯友宜、職棒球星「山羊兄弟」周思齊、陳冠任及國家隊教練團林瀚、呂祐華，與新北8所棒球校隊一同觀賞。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕重溫台灣棒球在12強賽勇奪世界冠軍熱血時刻，新北市體育局今(2)日舉辦「新北應援台灣最強—12強冠軍之路紀錄片特映會」，邀請職棒球星「山羊兄弟」周思齊、陳冠任及國家隊教練團林瀚、呂祐華與新北8所棒球校隊一同觀賞，回顧感動瞬間，也為即將到來的國際賽事凝聚應援能量，同時邀請球迷3月5日到8日到新北市民廣場參加「新北應援，台灣最強！」棒球直播派對。

新北市市侯友宜出席特映會致詞說，年12強棒球賽期間，市府在市民廣場與球迷一同觀賞直播，冠軍戰中，台灣隊長陳傑憲敲出關鍵3分全壘打的瞬間，至今仍令人熱血沸騰。透過此次特映會，再次感受台灣隊不放棄的拚戰精神，也邀請球迷3月5日至8日到新北市民廣場參加「新北應援，台灣最強！」棒球直播派對，穿上球衣、帶著加油棒，與Team Taiwan並肩作戰，成為球隊最強後盾。

廣告 廣告

侯友宜說，12強國家隊中有多名選手出身新北，包括來自穀保家商及新北市成棒隊的球員，王牌投手林昱珉、陳晨威都是新北子弟。他勉勵在場的小球員，只要堅持努力、不怕辛苦，人人都有機會站上國家隊舞台。

體育局說，新北市三級棒球發展扎實且充滿潛力，此次特別邀請穀保家商、秀峰高中、鶯歌工商、福營國中、新泰國中、民安國小、德音國小及土城國小共襄盛舉。周思齊、陳冠任及教練團也與學生分享心路歷程，鼓勵年輕選手不要因外界質疑而動搖，持續累積實力，終將獲得回饋。更多活動可關注「新北運動聚點」臉書粉絲專頁。

新北市長侯友宜(中)邀請球迷3月5日至8日到新北市民廣場參加「新北應援，台灣最強！」棒球直播派對，穿上球衣、帶著加油棒，與Team Taiwan並肩作戰。(記者羅國嘉攝)

新北市體育局舉辦「新北應援台灣最強-12強冠軍之路紀錄片特映會」。(記者羅國嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍！強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝

共軍演習害的！阿兵哥被迫取消休假 驚見女友入住「跨年飯店」送綠帽

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

入冬最強冷空氣籠罩！低溫下探7度 吳德榮：下一波挑戰「寒流」

