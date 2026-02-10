重獲自由不到數小時！委國反對派政治家獲釋後又遭拘留

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕委內瑞拉代理總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)

已著手通過1項新特赦法，旨在讓參與政治示威或批評政府而入獄者恢復自由，但該國距離真正自由似乎還有一段距離。著名反對派政治家之一瓜尼帕(Juan Pablo Guanipa)9日獲釋，可是數小時後又遭安全部隊拘留。

根據《衛報》報導，委內瑞拉9日至少釋放35名政治犯，瓜尼帕為其中之一。近9個月的監禁結束後，他立即乘坐摩托車穿過委內瑞拉首都加拉加斯，前往政治監獄「螺旋大廈」(El Helicoide)外參加集會。

瓜尼帕在「螺旋大廈」外對記者說「我們將建立1個民主、自由、公正、多元共存的委內瑞拉。」他補充，自己相信委內瑞拉已徹底改變。

但數小時過後，瓜尼帕被身分不明的武裝人員攔下，再次被拘留。瓜尼帕兒子拉蒙(Ramon Guanipa)在社交媒體上指出，父親於9日晚上11時45分左右被拘留。

拉蒙強調，無論父親遭遇什麼事情，他都會追究相關責任。拉蒙補充，他要求委內瑞拉當局提供父親仍活著的證明。

委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)也在X上聲稱，全副武裝、身穿便裝的人員暴力將瓜尼帕帶走，反對派要求委內瑞拉當局立刻釋放他。

委內瑞拉首席檢察官今(10日)宣布，由於瓜尼帕不遵守釋放條件，其辦公室已要求重新逮捕瓜尼帕。

該檢察官沒有具體說明釋放條件，但一些獲釋的委內瑞拉政治犯已被禁止出境或接受媒體採訪。

拉蒙同日在記者會上呼籲委內瑞拉立即釋放父親以及數百名仍被關押的政治犯。他強調 「這一切必需結束，且要立即結束。」

