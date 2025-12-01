重獲自由！朱學恒服刑表現良好獲縮刑 暴瘦出獄快閃離開

朱學恒提前出獄，肉眼可見暴瘦一大圈。（圖／TVBS）

朱學恒因酒後強制猥褻罪被判刑11個月，原定於23日刑期屆滿，但因在獄中表現良好，獲得縮刑23天，今日上午提前出獄。身著黑色運動套裝的朱學恒踏出台北監獄時，面對守候的媒體與粉絲，他摘下口罩，鞠躬致謝後隨即離開，未接受提問。此案源於2022年朱學恒在聚餐時連續強吻台北市議員鍾沛君兩次，經法院審理後，二審因其認罪改判11個月，並於今年1月24日入監服刑。

朱學恒提前出獄，肉眼可見暴瘦一大圈。（圖／TVBS）

1日上午，台北監獄大門打開，朱學恒身穿黑色運動套裝，正式踏出監獄大門，提前結束服刑生活。現場還有死忠粉絲熱情迎接，高喊「朱大，歡迎回來」、「Welcome back」等歡迎詞語。朱學恒面對大批守候的媒體，選擇摘下口罩，沒有躲在傘下，而是正面面對鏡頭，簡短表示：「麻煩各位費心了，謝謝」，並深深鞠躬後，沒有回答任何問題就上車離開。現場除了媒體外，還有來自新北市的死忠粉絲特地前來接風。

朱學恒的死忠粉絲。（圖／TVBS）

朱學恒的案件可追溯至2022年，當時他在聚餐場合連續強吻台北市議員鍾沛君兩次，因此被告上法庭。一審法官依強制猥褻罪判處1年2個月有期徒刑，二審時因朱學恒改口認罪，刑期減為11個月，且未再上訴。他於今年1月24日入監服刑，原定於23日刑滿出獄。台北監獄副典獄長許國賢表示，縮刑的原則是只要有編級的受刑人在監獄表現良好，分數達到一定標準時，每個月可縮短2至6天不等的刑期，具體縮短天數依照級別而有所不同。當達到縮刑日期時，監獄就會縮短其刑期，讓受刑人提前出獄。朱學恒因表現良好，累進處遇分數達標，因此獲得23天的縮刑，提前重獲自由。

