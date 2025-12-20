重現《流星花園》名場面！言承旭掛流星項鍊哽咽悼大S 逼哭全場

F4成員言承旭、周渝民、吳建豪聯手五月天主唱阿信，12/19-12/22一連四天在上海合體開唱，舉辦《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會，首場在19日晚間登場。其中言承旭在個人SOLO橋段，重現《流星花園》送杉菜流星項鍊的經典場面，哽咽悼念大S，讓不少網友看到後紛紛感動落淚。

F4成員言承旭、周渝民、吳建豪聯手五月天主唱阿信，12/19-12/22一連四天在上海合體開唱。（圖／翻攝 微博）

言承旭在演出中，獨自帶來歌曲〈我是真的真的很愛妳〉，喚醒不少《流星花園》粉絲共同的青春記憶，舞台布置也充滿巧思。他唱到一半時，緩緩走向放在舞台上的行李箱，從箱內取出一封信和一條流星造型的項鍊，隨後將項鍊掛在望遠鏡上，這段恰巧呼應當年《流星花園》中，道明寺與杉菜用望遠鏡看流星、送出流星項鍊定情的名場面。

言承旭在個人SOLO橋段，帶來歌曲〈我是真的真的很愛妳〉，喚醒不少《流星花園》粉絲共同的青春記憶。（圖／翻攝 微博）

儘管言承旭在過程一字未說，但他在演唱時，雙手合十、閉眼祈禱，眼眶泛淚，神情哀戚，很明顯是在悼念已故好友大S，這段畫面曝光後，也讓網友感慨說：「杉菜走了，道明寺的項鍊再也戴不到她身上，我們的青春也正式落幕。」

言承旭重現《流星花園》送杉菜流星項鍊的經典場面，哽咽悼念大S。（圖／翻攝 微博）

事實上，言承旭和大S私下一直是非常要好的朋友，在大S離世時，言承旭曾在微博發文寫下：「S，是那個每一次，只要被需要時，從來沒有缺席過的天使。」提到對方在自己在人生低潮或困難時，總是會陪他長談到天亮，給予鼓勵與方向，字句中充滿不捨與想念，而言承旭也在今年8月被拍到，在賈永婕夫婦的陪伴下，低調前往金寶山祭拜大S。

