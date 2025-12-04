重現三六九山莊昔日樣貌 他邀山友登雪霸看《高山遊民》即起報名

紀錄片《高山遊民》深入中央山脈與百岳群峰拍攝，歷時四年。（海鵬提供）

承載百岳登山記憶、講述高山協作員生命故事的紀錄電影《高山遊民》，本週六（6日）將於拍攝地點、雪霸國家公園遊客中心舉行特映會，導演王安民將出席映後座談，分享他歷時四年拍片的過程。

這場特映會別具意義，除了是電影拍攝地點之一，片中主角阿共（趙國恭）長年任職「九九山莊」、「三六九山莊」與「七卡山莊」，這些山屋對山友們而言，是登山旅途中最熟悉的光。邀請山友共賞，可登錄雪霸國家公園表單報名：https://forms.gle/3CsesvBUcoRD7rXg8。

《高山遊民》深入中央山脈與百岳群峰拍攝，聚焦高山協作員阿共。他原是風光的高山嚮導，曾登上《台灣全記錄》節目，卻因誤陷賭債深淵而跌入人生谷底。在經歷逃亡、通緝、入獄後，最後他再次背起瓦斯桶、走回協作員的日常，選擇重新回到最他最熟悉與熱愛的山林生活。

《高山遊民》主角趙國恭（阿共）長年任職九九山莊、三六九山莊和七卡山莊。（海鵬提供）

「三六九山莊」目前正在改建，原始外觀已成歷史。導演王安民表示，山莊承載許多國人的回憶，更是阿共的「家」。片中將完整重現昔日的「三六九山莊」，成為數代山友的共同回憶與見證。

本片歷經4年拍攝，團隊走訪超過50次，深入中央山脈與百岳群峰，包括大霸尖山、雪山、玉山、奇萊與合歡群峰等經典山景，只為捕捉阿共的人生的每個轉折。難得的是，雪霸管理處特別核准該片長期駐點，使拍攝更加順利、完整。

王安民透露，從玉山國家公園管理員Kisu口中得知，每每發生山難，阿共永遠第一個衝鋒救人，對後者的熱忱善良感到欽服。王安民感慨，照護山友們飲食的高山協作其實也是「人肉救護車」，常在山友們歷經生死交關時刻扮演最重要角色，卻是山中最寂寞的存在。

本片盡覽山峰、雲海、雪山圈谷與夕陽等絕美景觀，記錄阿共在高山之間，如何探尋人生的出口與答案。短片版曾獲桃園城市紀錄片獎首獎、新北市紀錄片獎優選。王安民發展為長片，曾入選金馬創投會議，藉此帶領觀眾走入群山中，呈現台灣的登山文化，重新塑造高山與人們的距離與溫度。《高山遊民》將於2026年1月9日全台上映。

