重現三千年前釀酒工藝 西班牙複製蘇美王朝啤酒

金黃色的啤酒，慢慢注滿整個杯子，還有香味濃濃的啤酒泡沫，看起來就相當美味，讓消費者忍不住第一時間品嘗。西班牙馬德里一間啤酒廠「食人族」，運用一份距離現今數千年歷史的蘇美王朝的釀酒配方，搭配考古研究，還原出蘇美王朝時期的啤酒風味，讓許多消費者讚賞不已。

品酒助理伊內絲說，「他們成功復原了3000年前的釀酒工藝，味道應該非常相似，這就像一趟穿越歷史的奇妙旅程，是一場無法用其他方式體驗的旅程。」

這份穿越幾千年、重新回到人間的味道，是西班牙國家研究委員會的研究員芭芭拉柏克偶然發現了一首罕見的「蘇美讚美詩」，是獻給啤酒女神寧卡西。而在詩中，就蘊含著釀造啤酒的線索，讓她能用線索，結合其他描述啤酒原料與植物種類的古代文獻，找出製作原料，讓釀酒師能重現美索不達米亞文」時期所飲用的啤酒。

西班牙國家研究委員會研究員芭芭拉柏克表示，「這首讚美詩只提到了香料的使用，卻沒有具體說明是用了哪些香料，然後我突然看到一小段文字，這一份清單告訴我，他們會在啤酒中使用哪些香料，我說太棒了、太好了，這真是新發現。」

依照當時的文獻紀錄，這款取名為胡姆巴巴的蘇美啤酒，因為當時年代還沒有啤酒花，因此是使用包括古麥、椰棗與芳香植物等原料製作。為了讓民眾也能品嘗到3000多年前的蘇美啤酒，西班牙在11月舉行的「科學週」期間，特地辦了一場融合科學、歷史和感官體驗的品嚐活動，讓參加民眾品嚐沒有發酵的果汁，與成品啤酒的風味，還帶領民眾深入了解發酵過程，期望大眾能更了解透過現代技術復活的蘇美啤酒，有多珍貴。