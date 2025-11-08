重現北捷踹嬤名場面！Fumi阿姨「穿三宅一生」再出腳：暴力是不對的
曾因北捷讓坐爭議「踹嬤」爆紅的台大高材生Fumi阿姨，時隔一個月再度引發話題，這回她是受邀為亞馬遜（Amazon）跨境物流新服務拍攝宣傳影片，片中重現「踹人名場面」，以及名台詞「You can try one more time」，但她也在影片中強調，暴力是不對的。
影片中，Fumi阿姨再度穿上事發當天的三宅一生黑色裙裝，手拿印有廠商Logo的紙袋，再次模仿當時在北捷遞袋、出腳的動作。背景甚至加入捷運關門提示音效，完美還原當時畫面。不過在「踹」出腳後，她立刻轉身笑說：「沒有啦開玩笑的～暴力是不對的喔。」
影片上線後，短短數小時就在社群引發熱議。網友紛紛留言：「太敢玩了吧！」、「紅了紅了，偶像有業配了」、「優雅姊姊膚質狀態好好」、「這個關門嗶嗶聲我笑出來」。Fumi阿姨本人也在貼文下方幽默回覆：「不准在那邊給我用關門嗶嗶聲，我要死。」
Fumi阿姨今年9月29日在台北捷運因「優先席讓位」爭執引發社會關注。她當時坐在博愛座，被73歲曾姓老婦要求讓座，雙方口角後，老婦以手上提袋多次拍打挑釁，Fumi阿姨氣憤之下出腳反擊，當場把對方踹到對面空座位。
事後影片曝光掀起網路論戰，一派人批評她動手過當，一派人則認為老婦挑釁在先。無論立場如何，這起事件讓她瞬間爆紅，IG追蹤數飆破8萬人，手上提的「三宅一生紙袋」更意外成為熱搜關鍵字。
