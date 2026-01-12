重現千年藝術技法！Pedro Cuni水性蠟彩生根台灣 創作個展1／13登場

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

水性蠟彩傳入台灣十年，做為在龐貝古城所用的水性蠟彩的古秘方再現及用科學方法的證實的Cuni家族第二代Pedro教授Pedro Cuni 「水性蠟彩創作個展」1月13日在台北沾美藝術庭苑登場。

教授Pedro Cuni 的「水性蠟彩創作個展」將於1月13日在台北沾美藝術庭苑開幕。（圖／沾美藝術庭苑提供）

同樣運用及推廣水性蠟彩，獲得「史懷哲藝術科學成就獎」的國立台灣師範大學美術系教授王瓊麗說明，羅馬龐貝城為現今保存最多古老蠟彩壁畫的遺跡，推估至今已存在2000年以上的歷史，即使經過千載風吹日曬, 色澤依舊濃豔如新。其媒材特質擁有防潮、色彩穩定且飽和等優點，因此也吸引了文藝復興巨擘達文西試驗尋找，隨古羅馬帝國衰敗而遺失的古代蠟彩配方，但結果均失敗。

Pedro Cuni為現今著名的西班牙蠟彩畫家，也是西班牙CUNI水性蠟彩創辦人José Cuni的兒子。目前任職于紐約Cooper Union美術學院, 同時也是紐約Parsons美術學院的兼任教授。

研究證實，西班牙CUNI水性蠟彩配方跟龐貝古城發掘的古壁畫以及木板畫使用的配方是一樣的。（圖／沾美藝術庭苑提供）

2012年與團隊以一連串繁複的化學研究為基礎，所發表的科學實驗論文，證實Cuni水性蠟彩配方，跟龐貝古城發掘的古壁畫以及木板畫使用的蠟、肥皂水性蠟彩配方，都是一樣的。Cuni家族再現古代原始配方的重大發現，顛覆已知藝術歷史，更震驚整個藝術界。過去很多認為是濕壁畫的作品，被證實是水性蠟彩壁畫。21世紀藝術界的盛事之一即是水性蠟彩的配方重現，讓千年的藝術精華再現，影響所及，很多知名博物館都以此作為維修古文物的材料，更確認了 Cuni Encaustic 水溶性蠟彩在繪畫材料發展史上的重要性。

Pedro Cuni的水性蠟彩創作亦令人驚嘆，以精湛技法及豐富色彩，表現蠟彩的可能性。反映了他在旅行中累積的經驗，期望帶給觀眾一種探索與發現的感受——讓觀眾透過他的視角觀看世界，同時也能在某些時刻，重新留意自身周遭那些可能被忽略的美。透過這樣的共享經驗，他期望能培養人們對形塑我們的各種地方之豐富性與多樣性，懷抱更深層的欣賞與理解。

Pedro Cuni的水性蠟彩創作以精湛技法及豐富色彩表現蠟彩的可能性，期望讓觀眾透過他的視角觀看世界。（圖／沾美藝術庭苑提供）



【 展訊 】

Pedro Cuni 水性蠟彩創作個展

展覽時間 : 2026.01.13 – 02.01

開幕酒會 : 2026.01.15(四) 14:30-16:30

展出地點：沾美藝術庭苑（台北市大安區新生南路三段11巷5號）

一般開放參觀時間 : 11:30-15:00 / 17:00-21:00 ( 15:00-17:00僅開放部分展場 )

