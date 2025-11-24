重現南澳泰雅生命脈絡 中山大學原民展至12月1日

國立中山大學南島民族社會文化發展中心、原住民族學生資源中心、USR計畫「作為NATIVE博物館的霧台」與宜蘭縣南澳鄉公所合作，舉辦原住民文化月展覽-「腳下的根、雲端的路gamil hogan na kakay tu\'iy yatux na yulung」，展覽以學生的視角出發，呈現跟隨Klesan（南澳群）泰雅族人在文化實踐上的腳步，並回到高雄繼續自我反思、學習與部落之間延續的互動及連結；該展覽即日起於高雄師範大學藝文中心展至十二月一日，歡迎師生民眾深入理解宜蘭泰雅文化的精神脈絡。(見圖)

主辦單位今(廿四)日說明，泰雅族人的文化與生命記憶，與傳統領域的山林生活緊密交織，然而在集團移住後，族人面臨場域與生活型態的劇烈變遷；Klesan族人原先生活於中央山脈最北端的山地，被遷移至現今南澳鄉公所一帶卻是沖積平原，原本的生活以山林為日常，在近代卻變成帶有特定目的才會上山。進山這件事的心境調適，以及身體對山林熟悉與陌生的拉扯，是原住民族青年，也是走在青年前方的中壯年，曾經反覆探討、詰問自己的問題。

中山大學南島中心兼原資中心主任王宏仁表示，該展覽呈現中山大學原住民族學生與三位部落講師所走過的生命之路，包括古道踏查與家屋重建的Wilang Mawi(韋文豪）、延續小米種植與狩獵技術的Yukan Wilang（陳明仁）、曾為都市原住民，之後返鄉傳承耆老編織技藝的Takun Pasang（趙翊剴）。除了跟著學生的足跡，進入故事與對話，展覽也展現更鮮明的泰雅部落生活圖像，從南澳的地景影像能更了解原住民族返回山裡的道路，不只小米酒的小米運用技術，並能近距離觀看並碰觸南澳形制的編織作品，可在高雄一覽臺灣另一對角、平常不易接觸到的宜蘭泰雅文化。

這次展覽由中山原資中心和原民學生群邀請南澳泰雅文化館資深館員Ungay Pe’ung李慧虹、那瑪夏南沙魯部落藝術家Aping Ismahasan邱雅茹聯合策畫展覽與裝置藝術。在策展過程中學生提到，共同策展時可以看到很多的細節需要注意，佩服Ungay老師對於佈展細節的規劃，也很喜歡Aping老師的裝置藝術對於展覽的詮釋，相信觀展者可從中一窺泰雅文化足跡以及更加體會原民生活。

「腳下的根、雲端的路」（gamil hogan na kakay tu\'iy yatux na yulung）於國立高雄師範大學藝文中心展至十二月一日，每日開放時間為上午十時三十分至晚間七時三十分，歡迎民眾踴躍前往觀展。