重現小泉旋風！高市拚眾院2/3絕對優勢 矢板明夫揭台日關係利多「僅剩3變數」

高市早苗2日赴新潟縣上越市助選。（翻攝自高市早苗X）

日本眾議院大選將於週末（8日）登場，資深媒體人矢板明夫分析，選情目前已相當明朗，首相高市早苗所展現的超高人氣，極有可能轉化為自民黨的壓倒性勝利。他認為，若高市政權能穩住執政基礎，對台灣而言，意味著一個對台立場明確、路線穩定的日本政府，台日關係有機會「再上層樓」。

矢板明夫昨（2日）深夜在臉書發表對日觀察，選戰進入最後階段，自民黨已完成內部整合，高市早苗親自站上第一線拉抬氣勢，所到之處人山人海，聲勢直逼2005年「小泉（純一郎）旋風」帶領自民黨奪下296席的壯舉。

廣告 廣告

根據日本各大媒體近期民調，即便連態度較嚴苛的《朝日新聞》，數據都顯示自民黨與日本維新會的合計席次，極可能突破300席、甚至衝向310席，取得眾議院三分之二的「修法級優勢」。

矢板明夫強調，這種壓倒性票數意味著高市政權將擁有極為穩固的執政基礎，即便法案在參議院受阻，也能在眾議院強行通過。這對台灣來說，一個強大且穩定的親台政權，將為未來的台日合作帶來實質利多。

不過，矢板明夫也點出選戰最後關頭仍有「三項變數」，第一是高市早苗個人的健康狀況，她上任後長期睡眠不足加上行程緊湊，最近更傳出因握手導致手腕受傷；第二是選戰末期是否會出現重量級人物失言或重大弊案；第三則是氣候影響，2月正值日本寒冬，若遇大雪可能影響年輕選民的投票率。矢板明夫總結，若無突發意外，這場選舉將重塑日本政治結構，並開創台日關係的新局。





更多《鏡新聞》報導

台灣穩定攸關日本存亡 片山和之：日台應深化供應鏈互補關係

比大聲點手勢回應噓聲 張本智和喊「高市金句」又引爆小粉紅

誓拚執政聯盟在國會過半 高市早苗助選喊：選舉牽動日本未來