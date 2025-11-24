重現小英過半成績！吳怡農：請支持我選台北

▲吳怡農曬抱娃照，提自己有三優勢能夠重現台北「小英成績」，喊話選民支持參選台北市長。（圖／翻攝自吳怡農臉書）

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長，爭取更多支持盼獲民進黨徵召，今（24）日曬出抱娃照，提及自身三點優勢，包括可以看到台北未來問題，並有解決方法；能擴大社會支持重現「小英成績」，兩度獲過半選票；最後則是自己會持續學習和進步，強化社會對話。強調面對台北選戰，會持續與社會對話，儘可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據，「請你支持我參選台北市長」。

「請你支持我參選台北市長」吳怡農今日在社群平台曬出抱娃照，並列出自己參選台北市長三項優勢，首先是自己可以看到台北未來的問題，並且有解決方法，台北不可以再等了，面對AI即將帶來的失業潮、以及下一代的就業不確定，台北市應該積極佈局，特別是孩子的教育，然而市府沒有準備，黨內也沒有人選提出政策討論。

其次，自己能擴大社會支持，重現「小英成績」。吳怡農說，過去小英總統在台北獲得兩次過半的得票，這證明台北並非無法撼動，市民期待理性論述、國際視野，而自己過去的經驗，不論在跨國企業工作、創辦NGO或推動國際合作，都可以讓市民看到不同以往的創新跟理性路線。

第三是自己持續學習和進步，強化社會對話。吳怡農表示，自己知道在2023年補選，讓人有所疑慮。但事實證明，在「艱困選區」操作政治對立無益，反倒是政策交鋒可以獲得肯定，當時的數據也顯示支持度領先。但輸在中山區的投票率比松山區低了10％，表示自己與支持者以及媒體人溝通不足，導致大家以為沒有機會，因此沒有出來投票。其實兩次選舉，在中山和松山獲得的支持，仍是綠營立委候選人的最高紀錄，所以接下一年，會透過面對面的對話，把溝通工作做得更好。

最後吳怡農表示，選舉不能靠感覺，流量不等於支持，操盤手的預測也常常與民意脫節，這是大罷免結果不如預期所學習到的。因此面對台北選戰，會持續與社會對話，儘可能地擴大支持，同時衝刺民調，提供選對會徵召提名的科學依據。

