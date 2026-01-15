重現拳擊女神身影 席德妮史威尼為《絕地反擊》搏命增重

席德妮史威尼努力鍛鍊身材與拳擊技巧，重現美國一代女子拳擊手克里斯蒂馬丁的傳奇。（車庫娛樂提供）

90年代在美國崛起，被譽為女子拳擊手先驅、奠定當今女性職業運動根基的克里斯蒂馬丁（Christy Martin），她的一生充滿高低起伏，堪比拳擊擂臺上的起起落落。電影《絕地反擊》（Christy）描述她如何從默默無聞、到轟動一時的過程，也讓女主角席德妮史威尼（Sydney Sweeney）為此展開搏命增重。

克里斯蒂馬丁是第一位登上《運動畫刊》封面的女性拳擊手，第一位入選拳擊名人堂的女性拳擊開拓者，但在輝煌的事業以外，確有著千瘡百孔的人生，同時也是一位掙扎在自我性向的女同志。這樣戲劇化的情節，恐怕連編劇都想像不出來，也是電影《絕地反擊》想要呈現的重點。席德妮史威尼對於會飾演這號人物感到很興奮：「我為這部電影感到無比自豪；對能夠代表像克里斯蒂馬丁這樣堅強而有韌性的人而感到自豪，這段經歷是我人生中最榮幸的事情之一。」

廣告 廣告

經過大量的增重與高強度訓練，讓席德妮史威尼在身體與情感上，都體驗到當年克里斯蒂的遭遇。（車庫娛樂提供）

為了盡可能貼近克里斯蒂馬丁的形象，席德妮不管在外形身材上；還是拳擊技巧都下足功夫：「我每天早上起床，會先進行一個小時的重訓，吃很多東西、喝大量的高蛋白奶昔，然後和叔叔一起去滑雪。回來後，我會和我的教練馬克斯一起進行三小時的拳擊訓練，我們會一起觀看克里斯蒂的比賽錄影，和家人待在一起，晚上再進行一個小時的訓練。」簡單、高強度，而且非常有效。但過程中當然不乏一些挑戰，例如必須攝取大量高蛋白：「我一杯接一杯地喝蛋白奶昔，不得不捏著鼻子一口氣喝完，太噁心了。而且扮演克里斯蒂這個角色，其情感和心理上的準備本身就是一場戰鬥。」

當馬丁看到成果、打電話來稱讚她時，席德妮激動得熱淚盈眶：「我記得她（克里斯蒂馬丁）說：『我覺得妳就像穿越到了過去，親身經歷了我的人生，因為我不知道還有誰會這麼了解我說話的方式、走路的方式和移動的方式。』聽到這些話，我感覺真是太棒了。」她直言讓克里斯蒂馬丁看到電影中的自己其實有點緊張：「在這個過程中，她（克里斯蒂馬丁）能一直陪伴在我身邊，簡直就像做夢一樣，但同時也讓我感到害怕，因為你會想『我的天哪，我們竟然要在她面前做這些！』我當時真的有點忐忑。我的意思是，她是世界上最偉大的拳擊手，而我得在她面前打勾拳和重拳。」幸而，克里斯蒂本人對席德妮的拳擊技巧也感到相當驚艷，讓她印象深刻。

飾演克里斯蒂時，席德妮感覺自己「處於最強壯、最充滿活力的狀態」，殺青後為了接續影集《高校十八禁》第三季的拍攝，她急速瘦身，從壯碩拳擊手回到戲裡高中生的外形。當被問及恢復之前的體型會很困難嗎？席德妮答道：「絕對是一個精神上的挑戰，幾乎就像是戒斷反應，感覺像是突然失去了很多鍛煉機會，血清素水平驟降。」她在雜誌訪談中補充：「為了這個角色，我的外形確實有所改變，所以從某種意義上說，我還是以克里斯蒂的身份回家。但她經歷的那些情緒、爭吵和創傷，我盡量不把它們帶回家。」

更多鏡週刊報導

麥特戴蒙女兒有夠正 《全信沒收》首映狗狗好搶戲

香港金像獎多部片目「離奇消失」 黃秋生成最大受害者

宋智孝素顏戴厚重眼鏡演出快失明母親 為《魔鬼交易》增添神祕氛圍