重現故宮文物渡海來台的過去 陽明海運攜手故宮「乘船而來」展覽登場

致敬今年故宮百年，陽明海運文化基金會與國立故宮博物院共同舉辦《乘船而來──封存、遞送與那些未曾中斷的美好》展覽，以陽明海運的歷史淵源為起點，回望1948至1949年間故宮文物渡海來台的航程，並延伸至當代全球航運與文化傳遞的精神脈絡。

陽明海運董事長蔡豐明、國立故宮博物院院長蕭宗煌、莊靈夫婦、陽明海運文化基金會董事長邱增玉與執行長林宜正今（6）日共同出席宣布開展，展期為即日起至115年4月30日，歡迎民眾前往基隆陽明海洋文化藝術館。

故宮數位資訊室主任（左起）、策展人、莊靈夫婦、故宮院長蕭宗煌、陽明海運董事長蔡豐明、陽明海運文化基金會董事長邱增玉、陽明海運文化基金會執行長林宜正。（陽明海運文化基金會提供）

蕭宗煌表示，故宮文物1948到1949年來台，歷經3次遷運，其中文物押運船舶之一，即為陽明海運前身輪船招商局所屬的「海滬輪」。今年適逢故宮百年暨在台建院一甲子，特別感謝陽明海運文化基金會以《乘船而來》展覽，重現當年文物渡海來臺的歷史記憶與文明延續的精神，讓觀眾得以回望那段守護文化的重要航程。

蔡豐明指出，陽明海運自輪船招商局時期以來，始終以運輸服務世界，企業標語「陽明海運，乘載您每一天的美好」，正與展覽主題「封存、遞送與那些未曾中斷的美好」相互呼應，象徵公司自創立以來對信任、延續與堅持的承諾。

《乘船而來》展場照。（陽明海運文化基金會提供）

邱增玉則提到，基金會以文化策展為橋樑，將企業的核心價值轉化為藝術文化的共感，期望讓更多民眾理解，航運不僅是經濟的動脈，更是文明流動的血脈；林宜正進一步表示，這條航線從未中斷，只是轉化了形式，70多年前，他們運送的是文化的信念，今天他們持續運送世界之間的信任與連結。

展覽分為4個展區，「封箱之前」、「穿越黑水溝」、「靠港之時」、「開箱此刻」；不僅回望1948到1949年的漂泊，也映照當下，策展以「開箱」為行動，將故宮文物與現代貿易貨物並置，青銅對應晶片、瓷器對應砂糖、木箱對應貨櫃，以視覺對比呈現「遞送」的延續與轉譯。



