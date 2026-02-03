重現月球漫步！《麥可傑克森》揭天王內心私密 經典金曲全收錄

傳記電影《麥可傑克森》釋出最新預告，樂迷熟悉的經典金曲〈Billie Jean〉〈Thriller〉與〈Beat It〉全部收錄。UIP提供

傳記電影《麥可傑克森》以最私密且真實的視角，帶領全球樂迷走進這位影響力跨越半世紀的藝術家生命旅程。該片於2月2日釋出最新預告，畫面中麥可對家人的深情告白，以及他渴望走出個人音樂道路的掙扎，展現出這位天王在鎂光燈之外，那顆始終相信音樂能改變世界、散播愛與希望的純粹初心。

預告片中，樂迷熟悉的經典金曲〈Billie Jean〉〈Thriller〉與〈Beat It〉節奏一響起，搭配麥可傑克森獨創的「月球漫步」與標誌性服裝，瞬間將時空拉回那個由他統治的音樂盛世。

賈法傑克森神還原家族長輩

電影最引人討論的，莫過於由麥可的親姪子賈法傑克森（Jaafar Jackson）擔綱男主角，這也是他的首部電影長片。電影將講述麥可傑克森在音樂之外的人生旅程，從他以傑克森五人組主唱之姿被發掘出驚人天賦的那一刻起，直到他成為一位極具遠見的藝人，並且重現他早期個人演藝生涯中最具代表性的經典表演。

《麥可傑克森》將於4月10日在柏林舉行國際首映會，隨後將展開盛大的粉絲慶典。曾操刀《波希米亞狂想曲》的奧斯卡金像獎金牌製片葛拉罕金（Graham King）表示，柏林將為這部電影揭開序幕，屆時主要演員與幕後團隊都將親臨現場。

揭開天王私密內心世界

卡司陣容更是一時之選，包含《捍衛戰士：獨行俠》麥爾斯泰勒（Miles Teller）、兩度入圍奧斯卡的柯爾曼多明戈（Colman Domingo）以及妮雅隆，共同重構出麥可傑克森從「傑克森五人組」童星時期到成為全球娛樂巨星的傳奇一生。

電影不僅致力於重現早期演藝生涯中那些驚人的經典表演，更深入挖掘麥可內心深處的創作動力，呈現他如何以無窮無盡的創意激勵自己，成為世界公認最偉大的藝人。電影為觀眾提供最貼近的視角，一窺這位天王在媒體喧囂之外的真實人性。《麥可傑克森》將於4月24日在台上映。



