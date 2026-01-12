重現百年風華！ 嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」修復開工

曾氏家族第16-18代子孫共同見證老家資產保存的重要里程碑。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕興建近百年的嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」閒置約30年，經曾家後代積極奔走爭取修復保存，今舉行修復工程開工典禮 ，由縣長翁章梁、立委蔡易餘與曾氏家族16-18代子孫共同見證這項文化資產保存的重要里程碑。翁章梁強調將依循古蹟修復專業規範，讓曾氏洋樓重現昔日風華。

曾氏洋樓建於1930年，融合閩、和、洋建築特色，彩繪壁畫工法特殊，題字「晴耕雨讀」展現客家生活文化，具高度歷史、藝術與建築研究價值。2018年經縣府公告為縣定古蹟，隨即展開修復及再利用計畫，2025年爭取文化部文化資產局補助，獲核定修復工程總金額2780萬元。

翁章梁表示，曾氏洋樓是由曾家第14代的曾長耗資約30多甲地所起造，不僅是一棟建築，更是地方代表性的文化資產，承載曾氏家族自清代至日治時期的歷史記憶，見證溪口地方的開發與族群文化。這次修復工程的推動，象徵著文化資產價值的傳承與延續，讓後代能夠在此認識地方歷史、感受文化底蘊。

縣府說，曾氏洋樓修復完成後將與溪口客家文化館、文化生活館結合，推動藝文展演，並可作為鄰近溪口國小等學校的教育場域，推廣地方文史與文化資產，讓古蹟成為文化傳承與教育的重要基地。

曾家第16子孫代表曾欣肇指出，老家保存600多冊記載溪口發展史的古書，保存相當完整，老家修復完工後，將拿出來展示，讓溪口子孫知道祖先開拓史。

曾氏家族第16-18代子孫返回縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」。(記者蔡宗勳攝)

嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」修復工程開工。(記者蔡宗勳攝)

嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」修復工程開工。(記者蔡宗勳攝)

嘉義縣定古蹟「曾氏洋樓」雄偉的立面。(記者蔡宗勳攝)

嘉義縣長翁章梁期待縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」重現百年風華。(記者蔡宗勳攝)

