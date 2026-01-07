重現絲綢之路花5個多月 新疆駱駝隊抵達「中原」

大陸新疆「絲綢之旅」駱駝隊，行走五個多月，走了三千公里，終於抵達「中原」。

據大陸媒體報導，一支從新疆「東天山」的駱駝隊，沿著古絲綢之路北道，一路朝「中原」，也就是河南省前進，歷時5個多月、徒步近3千公里，終於在今（7）日上午，抵達河南洛陽定鼎門，吸引大批民眾圍觀。（葉柏毅報導）

報導說，這支來自新疆東天山的駱駝隊，在抵達河南洛陽定鼎門之後，當地舉行了隆重的歡迎儀式。領隊手持「通關文牒」，交付給身穿古裝的主持人，並獻上駝奶，主持人表示「通關文牒」無誤，准許入關，並回贈美酒。

河南省「文化和旅遊廳」指出，定鼎門是絲綢之路商隊由西向東，抵達洛陽的第一道城門，歷史上曾是隋唐時期絲路貿易的重要「通商關口」，也見證過大量胡人商販牽引駱駝，進入東都洛陽的繁盛景象。

這支駱駝隊的領隊蔣曉亮提到，駱駝隊由33匹駱駝，與30多名隊員組成，沿古絲綢之路北道徒步前行。此行一路走來相當不易，從2025年8月22日，自新疆哈密市啟動，每天固定上午9點半出發，行走到下午5、6點，每日行程約20到30多公里，至今已行走將近3000公里。駱駝商隊除了希望重現當年絲綢之路商旅的景象之外，也希望能推廣新疆的文化觀光特色。