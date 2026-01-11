重現經典無量義 一字一筆刻初心

下午舉行彰化第二場的歲末祝福，七百多人入法海，莊嚴又有道氣。這場的法具，上頭擺放的是早期印刷的刻鋼板，早期的無量義經，是上人用鋼筆一字一字刻出來的，但因為年代久遠，志工找了好多年，都找不到這種復古的鋼板，終於在去年12月中旬，在彰化一家古物收藏店找到。不只鋼板，開印刷店的志工還反覆嘗試，找出最合適的紙質，打印出精裝版的無量義經。

南彰這場歲末祝福的法具，上頭擺的是早期傳統油印技術，刻鋼版，至少五六十年歷史，早期的無量義經，就是上人用鋼筆，一筆一畫刻出來的。

慈濟志工 曾玲珠：「在刻的過程當中，如果你太過用力，真的那個蠟紙就會破，如果(力道)太輕 蠟紙不清楚，所以就沒辦法去拓印出來。」

彰化區的志工，尋覓多年，想讓上人回憶當時的心境，終於在去年12月中旬，在彰化市一位收藏家的家中，找到了。

慈濟志工 曾玲珠：「我們常常聽上人開示的時候，他的手，因為當初要為弟子，刻無量義經的時候，他刻到他的手，我們台語講的變成病母，天氣不好還是怎樣，他的手還是隱約會痛。」

為了還原初期的無量義經版本，從事印刷業的慈濟志工施焱騰，找了自家公司的設計師，試了無數次的版本，終於完成了龍鱗精裝版本。

聲音 慈濟志工 曾玲珠：「這個叫龍鱗片，那我們以前這個經書，這是經書，一片一片的把經文貼上去。」

慈濟志工 施焱騰：「其實我們就有很多的紙，這個是進口紙，我們就慢慢試 慢慢試，試到這個紙感是有那種質感。」

推法具出來七百多位志工入法海，動作整齊劃一，傳遞承擔的勇氣與毅力。「靜思弟子誓弘願，堅守初心信願行，法脈宗門代代傳。」

證嚴上人開示：「百萬菩薩湧現，人世間好事要好人來承擔，我們這個時代，有這麼多的菩薩湧現人間，是多麼有福啊 。」

上人勉勵志工，大家都在這艘行駛在人間的法船上，發揮良能，廣度眾生。

