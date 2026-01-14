重現道地茶樓！福容台北一館港點全品項68折 復古推車巡桌超有感

福粵樓「港味狂歡」活動搭配復古港點推車巡桌服務，重現早期香港茶樓熱鬧氛圍。業者提供



想念道地香港茶樓的熱鬧氣息嗎？位於台北市中心的福容大飯店台北一館，館內知名港式餐廳「福粵樓」即日起至6月30日，推出平日限定的「港味狂歡」主題活動。不僅祭出港式點心全品項限時68折的超值優惠，更重現經典的「復古港點推車」巡桌服務，讓饕客在品嚐黃金蝦餃皇、爆漿流沙包等20道手工點心時，能身歷其境感受早期香港飲茶時光。

福粵樓食「港味狂歡」活動，以港式點心中最具代表性的蒸、煎、酥、包、甜五大類別完整呈現。業者提供

本次「港味狂歡」活動菜單，以港式點心中最具代表性的蒸、煎、酥、包、甜五大類別完整呈現。其中蒸點系列集結多款師傅手工製作的經典港點，包含糯香飽滿的「糯香珍珠丸」、風味濃郁的「豉汁蒸排骨」、膠質豐富的「蜜汁炆鳳爪」，以及融合海味精華的「香茜魚翅餃」、「瑤柱豆苗餃」與「魚子燒賣皇」。招牌「黃金蝦餃皇」則以薄透Q彈的水晶外皮包裹整尾鮮蝦，口感層次分明，是港點迷不可錯過的經典之作。

福粵樓亦端出多款工序講究的手工點心，包括外酥內嫩、香氣十足的「蜜汁叉燒酥」，以及包點系列的「蠔皇叉燒包」、「爆漿流沙包」與「烏金流沙包」，切開瞬間金黃流心緩緩流出，甜鹹交織、口感細膩。煎點部分則推出港式茶樓必備的「香煎蘿蔔糕」，以慢火煎至表面金黃酥脆、內裡柔軟綿密，完美展現蘿蔔清甜與米香。而甜品選擇同樣精彩，包含清爽滑順的「椰汁西米露」、果香濃郁的「楊枝美甘露」，以及外熱內冷、層次對比鮮明的「冰火菠蘿包」，為整場港式饗宴畫下完美句點。

「港味狂歡」活動期間，凡於平日午、晚餐時段至福粵樓用餐，即可享港式點心全品項68折優惠，搭配復古港點推車服務，讓賓客不僅品嚐美味，更能體驗經典港式飲茶文化的獨特魅力。活動即日起開跑至6月30日止，訂位請洽福容大飯店台北一館福粵樓，電話（02）2701-1239轉 320。

