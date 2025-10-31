重現雙帥對決？吳怡農正式參戰爭取台北市長提名 蔣萬安：全力拚市政

記者陳思妤／台北報導

民進黨由誰對決力拚連任的台北市長蔣萬安受到關注，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今（31）日下午親赴中央黨部遞交參選意願表，有望繼2020年台北市第三選區（中山、北松山）立委選戰後，再次上演雙帥對決。不過，對於蔣萬安的施政表現，吳怡農直言，生活有沒有變好，「相信大家心裡有數」。對此，蔣萬安受訪時則強調，就是全力拚市政。

吳怡農今天下午到民進黨中央黨部遞交參選意願書，要爭取民進黨提名參選台北市長，希望為台北注入新活力。他也堅定表示，相信絕對可以成功，「我們一定要成功，因為台北值得一個更安全的、更充滿機會的未來、更有活力的未來」。

媒體追問，期待再次雙帥對決嗎？怎麼看蔣萬安施政表現，有符合台北市民期待嗎？對此，吳怡農說，與其談雙帥對決跟其他想像，最重要還是回到市民跟每個家庭，過去3年、4年有沒有感受到生活變好，「這個我相信大家心裡都有數」，可以做很多事情，但最在乎的是有沒有成果。

蔣萬安今天下午出席台北市道路交通安全會報，被媒體堵訪問到，怎麼看吳怡農評施政表現時說，大家心裡有數？蔣萬安回應，「我就是全力拚市政」。但面對媒體追問，怎麼看重現雙帥對決重現？蔣萬安則沒有正面回應，只提醒記者「小心… 好謝謝」。

此外，關於輝達落腳北士科T17、T18的進度，傳出新壽分手費約在40億左右，是否2週內有機會協商完成？蔣萬安表示，上週新壽記者會有公開說明，取得相關成本後，後續就會啟動合意解約程序，如果一切順利，當然希望下個月中以前順利完成合意解約的程序。

