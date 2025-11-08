重現飛踢經典場面 Fumi阿姨再出腳 這次沒拿三宅一生

台大外文系畢業高材生「Fumi阿姨」，9月因在北捷踹飛逼讓座的婦人獲得關注，近期她受邀為廠商拍宣傳片，重現當時場面，再度引發話題。只見她重新穿上三宅一生背心長裙，遞出印有廠商Logo的紙袋後做出腳踹人的動作，不過也在影片中強調，暴力是不對的。

Fumi阿姨近期為亞馬遜（Amazon）拍攝短片，影片中的她穿上事發當天的三宅一生黑色裙裝，重現「幫我拿一下」遞出袋子、出腳的動作，不過這次從三宅一生紙袋變成印有廠商Logo的袋子，背景音樂還加入捷運關門的提示音。Fumi阿姨接著轉過身，露出燦笑說「沒有啦開玩笑的，暴力是不對的喔。」

影片上線後掀起討論，不少人紛紛留言，表示「優雅姊姊膚質狀態好好」、「皮膚讓我羨慕死」、「這業配好棒，講的也很清楚耶」、「這個業配我喜歡」、「我（香港人）竟然會追你多過追星」、「上班看，差點大笑出來」、「好喜歡這個梗萬用！」、「Amazon這合作速度太驚人了吧」。Fumi阿姨也在貼文下方幽默留言：「不准在那邊給我用關門嗶嗶聲，我要死。」

Fumi阿姨9月底時搭乘北捷、坐在博愛座時，被73歲的曾姓白髮老婦不斷用手上袋子碰撞挑釁，要求讓位，Fumi阿姨氣得出腳反擊，並回應對方「You can try one more time」，事情發生後，也引起社會正反方意見討論。

