重現「兆元宴」！黃仁勳宴請台供應鏈 科技大老齊聚

AI教父黃仁勳來到台灣，30日出席尾牙重點行程，昨(31)日的晚餐也備受關注，因為他宴請台灣供應鏈夥伴，好幾位科技大老齊聚一堂，重現經典的「兆元宴」場面。包括台積電董事長魏哲嘉、廣達董事長林百里，還有鴻海董事長劉揚偉通通都出席。黃仁勳則表示，今年是非常重大的一年，對供應鏈有很大的目標，要好好向夥伴致謝。

輝達執行長黃仁勳坐在C位，與一旁的台積電董事長魏哲家交頭接耳，對方還摸了摸黃仁勳的皮衣外套，31日晚間兆元宴再次登場，許多科技巨頭紛紛出席。看看第一排包括，台積電董事長魏哲嘉、廣達董事長林百里、聯發科執行長蔡力行、廣達副董事長梁次震、華碩董事長施崇棠，以及緯創董事長林憲銘，另外和碩董事長童子賢剛抵達時，笑容大開看來相當期待。

和碩董事長童子賢VS.記者說：「我們是來吃飯的啦，謝謝，謝謝，(那有新的計畫嗎)，謝謝，謝謝，我想這個這麼熱鬧的場合，我們沒有辦法談太多詳細的計畫，希望大家看到今天(31)用餐愉快，同時也看到產業在2026年能夠鴻圖大展。」鴻海董事長劉揚偉，5點多也接續抵達，他對著鏡頭微笑神情相當輕鬆，記者黃傲天說：「今晚會聊到Vera Rubin嗎。」

輝達執行長黃仁勳，29日抵達台灣後行程滿檔，其中31日晚間宴請台灣供應鏈夥伴，地點一樣約在老地方，台北市松山區的台菜餐廳，這回依舊有許多粉絲守候，希望能獲得珍貴簽名，現場還發放香腸油飯以及氣泡飲料，而兆元宴結束，黃仁勳及台積電董事長魏哲家率先走出大門，聯訪中也數度提到台積電。

輝達執行長黃仁勳說：「我認為在未來10年內，台積電的產能可能會增加超過100%，這將是未來十年非常重大的規模擴張。」這回兆元宴，不管是聊生意還是單純搏感情，都讓外界相當期待。

