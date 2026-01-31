重現「兆元宴」！黃仁勳宴請台供應鏈 科技大老齊聚

台北市 / 綜合報導

AI教父黃仁勳旋風來到台灣，昨(30)日他出席尾牙重點行程，今(31)日的晚餐也備受關注，因為他宴請台灣的供應鏈夥伴，好幾位科技大老齊聚一堂，重現經典的「兆元宴」場面。包括廣達董事長林百里，還有鴻海董事長劉揚偉通通都出席。

和碩董事長童子賢VS.記者說：「我們是來吃飯的啦，謝謝，謝謝，(那有新的計畫嗎)，謝謝，謝謝，我想這個這麼熱鬧的場合，我們沒有辦法談太多詳細的計畫，希望大家看到今天用餐愉快，同時也看到產業在2026年能夠鴻圖大展。」

和碩董事長童子賢笑容大開，看來相當期待，與輝達執行長黃仁勳的兆元宴，鴻海董事長劉揚偉也接續抵達，他對著鏡頭揮揮手神情相當輕鬆，另外作為輝達AI伺服器，電源供應鏈的重點角色之一，光寶科技總經理邱森彬，則是5點左右率先出席。

光寶科技總經理邱森彬說：「我想今晚的交流應該還是會以AI，作為最重要的一個主題，800伏VDC，事實上是輝達，一直以來想針對MEGA就是M級的，所以我想800伏的VDC的設計，應該也會是今天晚上大家交流。」

輝達執行長黃仁勳，29日抵達台灣後行程滿檔，其中今日晚間宴請台灣供應鏈夥伴，重現經典的「兆元宴」場面，地點一樣約在老地方，台北市松山區的這家台菜餐廳。

看看包含仁寶董事長陳瑞聰，廣達董事長林百里緯穎董事長洪麗甯，聯發科執行長蔡力行，還有緯創總經理林建勳等人，都在兆元宴的名單當中，至於前台積電副總也就是輝達現任的，全球業務營運副總裁李文如，一身黑色裝扮也受到關注，這回兆元宴，不管是聊生意還是單純搏感情，都讓外界相當期待。

