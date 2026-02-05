重申不副署是憲法賦予卓榮泰權力 行政院曝在三條件下使用

行政院發言人李慧芝。（王千豪攝）

立法院會1月30日通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《立法院組織法》等修法，行政院第一時間表示將採合法合憲救濟手段，如今再傳出府院高層正在研擬是否「不副署」。行政院發言人李慧芝今（5）天表示，行政院長卓榮泰已外說明，只有在摧毀國家的憲政體制、削弱國家安全，以及破壞國家財政紀律且有違法難以回復的狀況之下，才會審慎使用憲法權力。

李慧芝表示，目前行政院已經收到《國軍老舊眷村改建條例》的咨文，《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《立法院組織法》的咨文還沒有收到。對於這些引發社會巨大爭議的法案，行政院在研議之後會適時對外說明。

李慧芝強調，不副署是憲法賦予行政院院長的權力，卓榮泰也對外說過，只有在摧毀國家的憲政體制、削弱國家安全、破壞國家財政紀律且有違法難以回復的狀況之下，行政院才會審慎的使用憲法權力。

