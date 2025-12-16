重申不放棄頓巴斯領土 澤倫斯基稱可能於本週末會見川普

烏克蘭總統澤倫斯基再度重申，烏克蘭不會放棄頓巴斯地區的領土。(AP)

俄烏和平談判持續，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（16日）表示，現階段討論的安全保障內容已經相當具體，並涵蓋類似北約第5條的共同防禦條款，是「非常可行的版本」。不過，他也重申，烏克蘭不會放棄頓巴斯地區的領土，這兩天若敲定最終方案，將會與美國總統川普會面。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今（16日）表示，近日以和平方案相關文件進行談判後，「雖沒有一個完美方案，但卻是一個很可行的版本」，其中部分需經美國國會通過，才具法律效力。而澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也透露，這兩天若敲定最終方案，將會於本週末與美國總統川普會面。

和平方案相關文件中包含安全保障內容，類似北大西洋公約組織（NATO）第5條的條款，此條款規定，若對任何一個成員國發動攻擊，則視同為全體成員國的威脅。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，此安全保障也包含具體的「嚇阻方案」，內容涵蓋烏克蘭軍隊所需的兵力規模、軍事訓練、武器裝備、實際士兵人數及軍事資源等，而現有文件已不僅止於框架，但仍須確保相關條款具法律拘束力。

針對頓巴斯領土的議題，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）承認，目前尚未與俄方取得共識，「他們想要頓巴斯，而我們的立場是務實、理性且公平，我們不會放棄頓巴斯」。美方提出設立「自由經濟區」作為折衷方案，但他強調，「自由經濟區不代表在俄羅斯統治之下」，並重申烏克蘭不會在法理或事實上承認頓巴斯屬於俄羅斯，只是暫時遭到占領。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）坦言，和平之路不易，「美國希望快速結束戰爭，但對我們來說，品質比速度更重要」。他說明，若俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）拒絕該方案，美國可能將加大制裁力道，進一步向烏克蘭提供軍事援助。





