重申台海立場！ 日本首相高市早苗：盼對話和平解決

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日媒《共同社》最新消息，日本首相高市早苗今（15）日出席參議院預算委員會接受質詢，針對台海問題，高市早苗再度明確表示，日本政府始終保持透過對話和平解決的立場。

日本共產黨參議員山添拓針對台海問題進行質詢，高市早苗表示，「期盼透過對話和平解決（中國、台灣議題），是我國（日本）政府始終一貫的立場。」也就是說，針對中國的不滿，高市早苗不道歉、不撤回談話。

日本首相高市早苗上（11）月的「台灣有事」說法，觸動中國敏感神經，中國駐大阪總領事薛劍脫口要斬首高市，當局也對日本做出一連串的複合式攻擊，中國政府聲稱日本很危險，呼籲公民不要赴日，雙方關係持續惡化，引發國際關注。

