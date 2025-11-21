重申台灣有事主張立場一貫！高市早苗這樣說

▲日本首相高市早苗今（21）日在官邸受訪，苗重申自己7日在國會「台灣有事」的相關答辯與政府立場是一貫的，並強調推進日中戰略互惠的想法沒有改變。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗今（21）日在官邸受訪，除了談到日本國內的經濟財政議題之外，近期日本與中國的外交關係緊張也是關注焦點。對此，高市早苗重申自己7日在國會「台灣有事」的相關答辯與政府立場是一貫的，高市早苗也說推進日中戰略互惠的想法沒有改變。

根據《讀賣新聞》報導，高市早苗再度解釋自己先前對於「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權「存亡危機事態」的說法與政府立場是一貫的，「何種事態符合『存亡危機事態』，將由政府根據實際發生的事態之個別具體情況，進行綜合判斷」。

高市早苗也表示，自己在與中國國家主席習近平會晤時，所確認的日本與中國將全面推進戰略互惠及建設性且穩定關係的方針並未改變。

高市早苗強調，自己對於「存亡危機事態」的說法並不是預判特定情況一定會發生。

高市早苗即將啟程前往南非出席G20峰會，中國國務院總理李強也將出席此次峰會，因此外界高度關注日中兩國高階是否會進行接觸，不過，中國方面已多次重申李強不會與高市早苗會晤。

