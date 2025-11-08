重申吳石並非主悼對象 鄭麗文：媒體誤導、扭曲今秋祭活動神聖性

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者慰靈大會，不過悼念名單中有共諜吳石，因而引起議論。鄭麗文說，此活動已舉辦超過30年，從未以共諜吳石等人為主要祭悼對象，這兩天的政治跟媒體環境是完全扭曲、誤導今天的神聖、莊嚴性。

鄭麗文。（圖／資料照）

鄭麗文今天「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，鄭麗文致詞時說，這兩天不意外的，台灣政治環境、媒體環境有人帶風向來誤導、扭曲今天的活動，但從一開始，主辦單位邀請她的活動海報、邀請函全文內容，她都沒看到吳石這兩字，且秋祭已舉辦超過30年，也從未以吳石等人為主要祭悼對象，所以是完全扭曲跟誤導今天活動的神聖、莊嚴性。

鄭麗文說，今天進行白色恐怖受難者秋祭，有很多人是因為冤案、假案跟錯案，儘管這段時間已經開始有平反跟補償，但歷史必須記住，今天是超越所有政治意識形態，為做一個人最基本的尊嚴，也就是思想自由跟說話自由，相信自己政治的信念，所以她希望未來台灣，不會再有任何一個人因自己政治信仰而犧牲，也不要再聽到政治受難者這五字。

會後媒體聯訪時，媒體問鄭，覺得吳石是冤枉，還是因理念而犧牲的？鄭麗文說，她紀念白色恐怖政治受難者，主要是為了自己的信仰、政治思想而在當時坐政治黑牢，另外很多是冤案、假案、錯案，但吳石是懷有任務的情報工作者，是間諜工作，跟認知的政治思想政治犯有所不同。而這場秋祭活動已經舉辦超過30年，從未以吳石作為祭悼對象，甚至是主角，她的邀請函、相關海報資訊都沒提到吳石，且她事先也跟主辦方溝通，對方也再三說明，從頭到尾都沒有吳石。鄭麗文說，一般談到白色恐怖政治受難者，是因自己政治思想、主張，裡面有很多是台灣人或外省學生等，但對於真的是有身負任務來台進行顛覆或情報工作者，完全不一樣。

媒體也問鄭，活動上唱了「走向復興」等為「紅色歌曲」，是否擔心被貼標籤？鄭麗文稱不會，這麼多年來她一直清楚他們對於統派思想的主張跟堅持，她也不至於都不知道，但如同她說的，超越統獨，不管什麼樣政治主張、認同，都該在今天民主化社會裡，不需要再擔心受到政治打壓跟迫害。



