重申吳石並非主悼對象 鄭麗文：媒體誤導、扭曲今秋祭活動神聖性
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖受難者慰靈大會，不過悼念名單中有共諜吳石，因而引起議論。鄭麗文說，此活動已舉辦超過30年，從未以共諜吳石等人為主要祭悼對象，這兩天的政治跟媒體環境是完全扭曲、誤導今天的神聖、莊嚴性。
鄭麗文今天「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，鄭麗文致詞時說，這兩天不意外的，台灣政治環境、媒體環境有人帶風向來誤導、扭曲今天的活動，但從一開始，主辦單位邀請她的活動海報、邀請函全文內容，她都沒看到吳石這兩字，且秋祭已舉辦超過30年，也從未以吳石等人為主要祭悼對象，所以是完全扭曲跟誤導今天活動的神聖、莊嚴性。
鄭麗文說，今天進行白色恐怖受難者秋祭，有很多人是因為冤案、假案跟錯案，儘管這段時間已經開始有平反跟補償，但歷史必須記住，今天是超越所有政治意識形態，為做一個人最基本的尊嚴，也就是思想自由跟說話自由，相信自己政治的信念，所以她希望未來台灣，不會再有任何一個人因自己政治信仰而犧牲，也不要再聽到政治受難者這五字。
會後媒體聯訪時，媒體問鄭，覺得吳石是冤枉，還是因理念而犧牲的？鄭麗文說，她紀念白色恐怖政治受難者，主要是為了自己的信仰、政治思想而在當時坐政治黑牢，另外很多是冤案、假案、錯案，但吳石是懷有任務的情報工作者，是間諜工作，跟認知的政治思想政治犯有所不同。而這場秋祭活動已經舉辦超過30年，從未以吳石作為祭悼對象，甚至是主角，她的邀請函、相關海報資訊都沒提到吳石，且她事先也跟主辦方溝通，對方也再三說明，從頭到尾都沒有吳石。鄭麗文說，一般談到白色恐怖政治受難者，是因自己政治思想、主張，裡面有很多是台灣人或外省學生等，但對於真的是有身負任務來台進行顛覆或情報工作者，完全不一樣。
媒體也問鄭，活動上唱了「走向復興」等為「紅色歌曲」，是否擔心被貼標籤？鄭麗文稱不會，這麼多年來她一直清楚他們對於統派思想的主張跟堅持，她也不至於都不知道，但如同她說的，超越統獨，不管什麼樣政治主張、認同，都該在今天民主化社會裡，不需要再擔心受到政治打壓跟迫害。
更多FTNN新聞網報導
追思共諜惹議！鄭麗文：邀請資訊未提及、並非以吳石等人為主角
是否親自拜會黃仁勳？蔣萬安回：與輝達密切聯繫、管道暢通
鄭麗文追思共諜 吳思瑤：背叛者追思背叛者剛好而已
其他人也在看
搶搭雙11買氣 Global Mall全台8店齊推年末感謝祭
年底最後一波囤貨潮來臨，Global Mall串聯環球Online搭雙11買氣再掀採購熱潮，與全台八店齊推《雙11年末感謝祭》滿足購物高優惠與一鍵下單便利性，全通路有望再衝高業績。環球Online加大回饋力道，雙11當日限定祭「單筆消費滿3,000元可享最高29%回饋」，包含萬件指定商品消費滿3,000元享88折優惠、滿額現折111元、刷Global Mall聯名卡再加碼最高贈411元，所以整體消費最高可達29％回饋，還有入冬聖品買一送一、百款明星商品1,111元起，以及科技家電、生活居家、美膚保養品等指定商品限時下殺3折起，多重優惠加碼疊、省錢鈔有感。中時財經即時 ・ 1 天前
怒撕鄭麗文！國民黨前青年部副主任轟：追思吳石是踐踏中華民國
國民黨主席鄭麗文昨天前往馬場町紀念公園出席統派團體秋祭，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀今日痛批，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是一種踐踏中華民國尊嚴的行為。自由時報 ・ 4 小時前
又改口了？出席白色恐怖秋祭挨批 鄭麗文：吳石是間諜和思想政治犯不同
國民黨主席鄭麗文、副主席季麟連今日下午出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於事前被外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石，鄭麗文在受訪時強調，她所謂要紀念的白色恐怖政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲、坐政治黑牢的人，當時還有很多冤案、假案與錯案，但自由時報 ・ 21 小時前
鄭麗文追思共諜！前藍青年部副主任轟「不可取」：嚴重損害國民黨形象
國民黨主席鄭麗文昨日前往馬場町紀念公園，出席統派團體秋祭，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。前青年部副主任丁瑀今（9日）痛批，鄭麗文昨日去追思吳石、睜眼說瞎話，是一個非常不可取的舉動，嚴重損害國民黨形象，「妳身為國民黨主席，國民黨創建中華民國，卻公然參與祭拜這類活動的紀念人物，這樣真的非常不可取。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鏡觀／鄭麗文到底帶給國民黨什麼希望
上週末，國民黨正式進入鄭麗文主席的時代。這位新任的國民黨主席在全代會的演說中強調，國民黨應該像慈濟一樣，成為「最有影響力的公益團體」，她並承諾，要讓國民黨「從羊群變成獅群」，成為「台灣王者」，開創「百年兩岸和平」。鏡報 ・ 6 小時前
出席白色恐怖追思會名單有共諜 鄭麗文：邀請資訊未提及吳石等人
這場「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」由白色恐怖倖存者與犧牲者家屬自發舉行，自1991年起已舉辦34年。媒體先前報導，追思名單中包括共諜吳石，他曾任國防部中將參謀次長、為中共最高情報官，遭判死刑後被中共追封為烈士。對此，主辦單位澄清，報導所稱活動聚焦共諜等人...CTWANT ・ 23 小時前
鄭麗文曬邀請函「吳石非主祭對象」 駁追思共諜、盼聚焦史實
國民黨主席鄭麗文今（8日）出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，外界傳出追思對象包含中共地下黨員及情報人員吳石等人，引發質疑。鄭麗文在個人臉書強調，收到的邀請資訊當中未曾提及吳石等人，他們也不是被認定的「政治犯」，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。鏡新聞 ・ 22 小時前
鄭麗文辯邀函未提吳石 卓冠廷批：打著和平旗號合理化中共滲透
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席統派團體舉辦的「50 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因活動中紀念包括共諜將官吳石，引發「敵我不分」批評。鄭麗文強調，邀請函未提及吳石，活動主題在於追思白色恐怖受難者；民進黨發言人卓冠廷則指稱，邀請函的內容充斥統戰言論，質疑整場活動「打著和平旗號，合理化中共滲透」。 鄭麗文在臉書發文表示，該活動並非以吳石或其他共諜為主角，過去年度亦未曾以他們為主要祭悼對象。她指出，五零年代白色恐怖期間，許多人因政治信仰與意識形態付出代價，應聚焦歷史事實，而非模糊焦點。 然而，民進黨發言人兼新北市議員卓冠廷對此提出強烈批評，他指出，鄭麗文所貼出的邀請函內容「滿滿統戰」，其中，用語包括：「島內台獨政客」、「挑動敵意」、「製造恐懼」、「兩岸兵凶戰危」，語氣與中國國台辦的新聞稿如出一轍。卓冠廷認為，該活動由名為「台灣地區政治受難人互助會」的團體舉辦，名稱本身即帶有政治意涵，「光是寫著『台灣地區』就令人警鈴大響」。 卓冠廷批評鄭麗文所貼出的邀請函內容「滿滿統戰」。 圖：翻攝自臉書帳號 @鄭麗文 卓冠廷進一步批評，整個慰靈儀式乃至主辦組織，皆以「追求和平」新頭殼 ・ 18 小時前
鄭麗文明將追思共諜 民進黨：切勿配合中共統戰
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文明日預計出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍今（7）日批評，鄭麗文上任後竟向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？ 鄭麗文表示，台灣民主轉型幾十年，已經是一個充分尊重政治言論自由、政治思想的地方。她明天出席相關祭悼活動是希望兩岸和解、兩岸和平，「我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。 戴瑋姍指出，活動流程除鄭麗文致詞外，還安排中共在台統戰組織代表出席致敬，等同讓鄭麗文與中共政黨同台，營造出「國共並肩」的政治畫面。她進一步表示，此次秋祭雖打著「紀念白色恐怖」的名義，實際追思對象多為中共情報人員，主辦單位甚至以陸劇《沉默的榮耀》宣揚共諜精神，統戰意味濃厚。 戴瑋姍強調，鄭麗文此舉等同接受中共史觀、配合統戰操作，令人不禁質疑，鄭麗文到底是台灣的國民黨主席，還是中國的國民黨主席？ 查看原文更多Newtalk新聞報導盛讚馬習會、九二共識 鄭麗文喊：「兩岸中國人」智慧的最高展現鄭麗文效應？ 國民黨：20天多2405人入黨新頭殼 ・ 1 天前
再澄清追悼白色恐怖受難者不含共諜 鄭麗文：吳石與政治思想犯不同
國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅。鄭受訪澄清，這場秋祭「原則與吳石無關」，從沒以吳當追悼主角，相關指控完全扭曲、誤導今天活動神聖莊嚴性。太報 ・ 20 小時前
蕭美琴登歐洲議會演說 陳冠廷分析：台灣從被討論成參與者
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說，成為台灣首位在歐洲主要國際組織發聲的元首級人物。民進黨立委陳冠廷今（8）日指出，這不僅是外交突破，更象徵台灣從被討論者，變成參與討論者；立委吳思瑤則批評國民黨主席鄭麗文出席「共諜追思會」，讓一個台灣變成兩個世界。 陳冠廷表示，蕭美琴這次...匯流新聞網 ・ 20 小時前
挨批追思共諜！鄭麗文：吳石非我們認定的「政治犯」
[Newtalk新聞] 對於國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派受難者團體舉行秋祭，被批評為紀念共諜，鄭麗文今日出席前表示，紀念活動並非以吳石等人為主角，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，她說，「50年代白色恐怖時期，台灣曾有許多人因為政治信仰和意識形態付出代價，然吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中，望各界聚焦史實，勿模糊焦點」。 政治立場傾向統派的「台灣地區政治受難人互助會」今日下午2時在萬華區馬場町紀念公園舉辦「 五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，他們先前在臉書發文稱，在台灣的土地上，曾有一段被沉默的歷史。槍決場的荒草、墓石上的名字，見證了那個以「反共」為名的恐懼時代。「秋祭的由來」帶你回望白色恐怖的記憶現場，追尋那些以「愛鄉愛國」之名犧牲的靈魂，他們的忠魂，仍在呼喚民族和解與真正的和平。 活動現場也邀請新任國民黨主席鄭麗文致詞，另外也有受難人代表、烈士遺族代表、社會代表、青年代表致詞，並向「台灣民主自治同盟」向在台犧牲烈士致敬， 台盟創立於1947年，其早期盟員多為過去台灣日治時期的台灣共產黨成員。一部分於228事件後逃往中國、香港與1950年在台灣遭新頭殼 ・ 23 小時前
鄭麗文出席白色恐怖受難者秋季慰靈 吳石、朱楓列名犧牲烈士
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席台灣地區政治受難人互助會所主辦的「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，我國處決的叛將與共諜吳石也被列入「犧牲烈士」之列，行前便充滿爭議，活動中也獻唱《安息歌》、《走向復興》，統派立場鮮明。中時新聞網 ・ 19 小時前
鄭麗文被疑參與統派活動 蔣萬安：應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席白色恐怖秋祭追思慰靈大會，活動追思對象包括共諜吳石，引發外界質疑她參與統派活動與中華民國立場不符，對此，鄭麗文回應，活動旨在紀念白色恐怖時期政治受難者，盼兩岸人民不再因政治信仰而犧牲，台北市長蔣萬安則對此回應，應紀念為中華民國與台灣奉獻的前輩。 由於白色恐怖秋祭追思名單中包括共諜吳石，外界質疑該活動具統派色彩，與中華民國立場相違，鄭麗文昨天出席「馬習會」十週年研討會時被問及此事回應指出，活動目的在於悼念白色恐怖時期所有政治受難者，而非政治立場表態。她表示，國共內戰後，全球陷入冷戰對峙，台灣在五零年代經歷嚴峻政治肅殺時期，從二二八事件到白色恐怖、清鄉運動，許多人因政治理想遭受迫害，她強調，兩岸人民都曾有因信仰與政治立場被犧牲的悲劇，希望這樣的歷史不再重演，台灣社會能以民主包容的態度看待不同聲音。 共諜吳石。 圖：翻攝自維基百科 針對外界批評，鄭麗文回應，歷史上台灣有許多共諜案，同樣也有國民黨員在中國被逮捕，這些都是時代的悲劇，她盼望台灣不再讓人民為政治理念付出生命代價，呼籲外界以和平與理解的視角看待歷史事件。 對此，蔣萬安上午出席新頭殼 ・ 23 小時前
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但被質疑是「追思共諜」。台北市長蔣萬安表態，應該紀念捍衛中華民國的前輩。對此，鄭麗文說，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
國民黨主席鄭麗文赴統派主辦秋祭（1） (圖)
國民黨主席鄭麗文（前左1）8日下午出席統派社團台灣地區政治受難人互助會主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，台灣地區政治受難人互助會總會會長周弘奇（前左2）坐在鄭麗文旁邊。中央社 ・ 19 小時前
鄭麗文將追思中共烈士吳石 吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨
國民黨新任黨主席鄭麗文8日將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於該活動號稱追思白色恐怖受難者，實際上卻是紀念追求統一的青年及共諜將官吳石，鄭麗文的出席也引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤今（7）日痛批，鄭麗文上任前就派副主席蕭旭岑見宋濤，為「兩黨合作共謀統一」搭台；上任後就要追思「中共烈士」，扭曲歷史，輸誠媚共，「鄭麗文到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了啦！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
土耳其對納坦雅胡發出逮捕令 指控37名高官實施種族滅絕
[Newtalk新聞] 綜合外媒報導，土耳其檢察官辦公室於11月 7 日對以色列總理納坦雅胡在內的 37 名高級官員發出逮捕令，指控其在加薩地區實施種族滅絕及危害人類罪。此舉引發以色列政府強烈反彈，外交部長薩爾（Gideon Saar）痛批此為土耳其總統艾爾段的「公關噱頭」，而哈瑪斯則對此表示支持，認為此舉展現土耳其的崇高立場。國際刑事法院去年亦曾對納坦雅胡發出類似逮捕令，指控其犯下戰爭罪，以色列方面則一再否認相關指控，稱其荒謬且帶有反猶太色彩。 土耳其總統艾爾段。 圖 : 翻攝自環球網（資料照） 伊斯坦堡檢察官辦公室在聲明中指出，被控名單除納坦雅胡外，還包括國防部長卡茨（Israel Katz）、國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir）及陸軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）等高層官員。檢方認定，這些官員在加薩「有系統地實施」戰爭罪行，並特別提及土耳其在當地援建的「土耳其 巴勒斯坦友誼醫院」於今年3月遭以軍轟炸一事，作為指控依據之一。該醫院被毀事件進一步加劇土以兩國之間的緊張關係，並成為土耳其司法單位採取行動的關鍵因素之一。 以色列外交部長薩爾隨即於社交媒體上發文回應新頭殼 ・ 20 小時前
鄭麗文追思共諜！綠委批：形同吐蔣介石口水
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官、遭到蔣介石政府槍斃的吳...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
鄭麗文追思政治受難者包含吳石 綠諷：蔣介石地下有知會哭死
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思大會，現場唱起中國紅色歌曲安息歌，還有人高喊兩岸一家親，尤其追思的對象，還包括共諜吳石，更讓外界質疑她是為統戰活動背書。鄭麗文澄清，她要紀念政治受難者，跟吳石是間諜不同。民進黨立委諷刺，蔣介石若地下有知，恐怕會哭出來。國民黨主席鄭麗文，一一向政治受難互助成員鞠躬握手，一度眼眶泛紅，旁邊還有人高喊這句話。民眾：「鄭麗文主席加油，兩岸一家親，我們都是中國人。」鄭麗文出席50年代白色恐怖秋祭追思大會，現場不僅高唱中國紅色歌曲安息歌，司儀宣讀祭文還提到實現兩岸統一，統戰意味相當濃。而追思的對象，包括潛伏在國民黨政府的最高階共諜吳石，更引發譁然。面對外界質疑配合中共統戰，和國民黨史觀背道而馳。鄭麗文受訪再改口稱，吳石跟白色恐怖政治受難者不一樣。國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖秋祭追思大會，讓外界質疑她是為統戰活動背書。（圖／民視新聞）國民黨主席鄭麗文：「吳石先生他是懷有任務的，情報工作者是做間諜工作的，所以跟我們所認知的，政治思想的政治犯，是有所不同的。」立委（民）林楚茵：「嘴巴說不要，但身體很誠實，還是去祭拜了吳石，我們都知道吳石這個共諜，如果當時他成功的話，中華民國就不存在，而中國國民黨也就消失了，只能說如果蔣介石地下有知，想著想著也會大哭出來。」民進黨立委點名，吳石當時被蔣介石槍斃，就是最好證明，主辦單位竟然還把共諜吳石列為"犧牲烈士"。國共之間的敏感議題，鄭麗文似乎把白色恐怖的歷史悲劇，當成兩岸和解的工具？國民黨主席鄭麗文：「會有這些政治冤獄，也是因為國共內戰的結果，但是這並不代表，因為我們的主張不一樣，我們就要兵刃相見。」鄭麗文追思的對象，包括潛伏在國民黨政府的最高階共諜吳石，更引發譁然。（圖／民視新聞）立委（民）陳培瑜：「所有熟悉台灣民主自由，發展歷史的人應該都知道，反共一直是中國國民黨的主張，但很可惜鄭麗文不但忘記了，國民黨的黨綱，也忘記了台灣過去這段歷史，對於現在的鄭麗文來說，她心裡面有的，可能只有共產黨的黨綱。」被轟打著追求兩岸和平的名號，實際上合理化中國共產黨的滲透，鄭麗文言行一再被檢驗！原文出處：鄭麗文追思政治受難者包含吳石 綠諷：蔣介石地下有知會哭死 更多民視新聞報導卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包北市府與新壽「合意解約」最新進度 李四川：最快「這天」可簽協議民視影音 ・ 18 小時前