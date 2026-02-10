重申國共智庫交流是「做實事」 蕭旭岑：國安人士不要再放錯誤消息

國共智庫交流落幕，國民黨副主席蕭旭岑、智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源今（10日）舉行記者會對外說明成果。（圖／李奇叡攝）

國共智庫交流落幕，國民黨副主席蕭旭岑、智庫國家政策研究基金會副董事長李鴻源今（10日）舉行記者會對外說明成果。針對媒體報導稱，中國政協主席王滬寧向國民黨要求「以統一為目標確實努力」，蕭再度痛批「假消息」，更直呼「媒體不能這樣自我踐踏」；蕭旭岑也強調，國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平的「鄭習會」若有細節可以報告，就會馬上對外說明。

蕭旭岑今說，這次是站在台灣的主流民意的基礎上，組團到大陸訪問。國民黨重啟兩黨智庫論壇平台，由智庫副董事長李鴻源召集專家學者共同前往，就是希望能緩和兩岸緊張關係，讓和平重新回到兩岸的主旋律。

李鴻源也說，這次40多位參與論壇的人士，大部分都不是黨員，且幾乎沒有政治人物。主要談的是在能源與防災方面，如何與大陸營造雙贏？首先是科技防災，中國大陸目前的數據與算力中心非常厲害，在世界上數一數二；而台灣過去多年來在防災上有其強項，包括精準的圖資與良好的運作模式，故希望將大陸的算力中心與台灣現有的模型結合，讓未來的防災不論在技術或管理上都能更精準。

談到防災就必須談到預測，李鴻源進一步指出，多年來，大陸氣象總局在颱風與地震預測上有其強項，尤其是颱風，全世界所有國家都必須一起合作。颱風從夏威夷一開始，就必須從美軍、歐盟、日本、大陸氣象局到台灣的中央氣象局進行追蹤；希望在數據上可以共享，讓預測更精準。

此外，台灣正在推動「防災士」，如何讓防災落實到社區已有一定成就，也希望與大陸分享。至於綠色轉型，雙方也可以共同透過「環保加AI」來提高效能，做到開源節流。台灣的優勢在於溫差發電、潮汐發電與洋流發電，未來有可能與大陸合作開發能源。

展望未來，李鴻源強調，這次參訪只是第一步，希望持續深化對話，為兩岸和平貢獻更多力量；他相信從AI界、能源界、醫療界到觀光界都會持續對話。「雖然只是一小步，但這是兩岸攜手守護和平、共創繁榮的一個里程碑」。

至於《自由時報》報導稱，王滬寧向國民黨副主席蕭旭岑一行人重申「框架和平的基礎，必須是以中國的統一為指針」、「不容模糊地帶」、「期勉國民黨以此為目標確實努力」。蕭旭岑今對此痛批，奉勸國安人士、黨政人士，不要每週日下午就跟記者放話，很多都是錯誤的。

蕭旭岑說，媒體一下子稱鄭麗文農曆年前要見習近平，現在又改成農曆年後、3月；他都跟同事開玩笑，以後可能還會有4月、5月、6月的版本，變成系列錯誤報導。「媒體是專業，不是製造業，不能這樣踐踏自己。」蕭旭岑直言，若是國安人士向媒體放話，就要負責任地寫「國安人士透露」，而不是寫北京權威消息，這會傷害媒體專業。

蕭旭岑重申，王滬寧與國民黨一行人會見所談的，沒有任何一個字牽涉到政治，媒體所放出的假消息，國人都看得很清楚。呼籲媒體不要再放假新聞，把國民黨打成中共同路人；國民黨不會怕，因為是要幫台灣產業找出路，幫老百姓找和平，不會擔心這樣的抹紅。媒體追問，所以鄭麗文是否可望在3月中旬與習近平會面？蕭旭岑回應，鄭習會目前沒有確切訊息可以報告，如果有明確的部分，一定馬上開記者會對外說明。



