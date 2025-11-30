重申在北市議會要單獨過半！鄭麗文「不擔心白營不滿」：藍白合氣氛都很好

​國民黨布局2026年地方大選，已公布「縣市長選舉特別提名辦法」，對於藍白合也會成立工作小組進行協商，不過國民黨日前喊出要在台北市議會單獨過半，似乎引發民眾黨不滿，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午出席北市黨慶活動時表示，國民黨當然要在台北市議會單獨過半，這並不影響藍白合。鄭麗文強調，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方合作也都非常有誠意，一切都按部就班進行。

鄭麗文表示，上周國民黨中常會上，已通過縣市長提名特別辦法，現在正積極進行縣市長提名作業，縣市議員提名尚未開始。國民黨將優先處理縣市長提名，後續才進行議員提名，無論是六都獲其他縣市，提名都會尊重在地生態，提名機制也會尊重在地議會黨團的意見。鄭麗文強調，國民黨在台北市議會的目標，就是單獨過半，而這目標並不影響藍白合。

國民黨主席鄭麗文 （左）、台北市議會議長載錫欽（右）30日出席國民黨台北市黨部黨慶活動。（柯承惠攝）

鄭麗文指出，藍白合到目前為止氣氛都很好，沒有感覺到有任何負面的情緒，雙方均展現高度誠意進行合作，一切進度也都按部就班。鄭麗文也肯定台北市政府團隊表現，讚揚台北市長蔣萬安在台北市擔任先鋒角色，過去3年多執政優異，不但大力啟用青年、為年輕人找出路，同時排除萬難讓輝達總部在台北市順利落地，展現了強大的行動力與執行力，具備高瞻遠矚的視野。

鄭麗文強調，國民黨的核心價值，最重要的就是贏得人民信賴，也要為台灣守護好不容易建立的經濟及民主成就，要做執政黨不想做、做不到的事情，成為台灣穩定的力量和民主的捍衛者，更要成為下一代追求幸福的最大保衛者。鄭麗文嘲諷，目前民進黨市議員的看板，上面都沒賴清德總統，真的非常有趣，要選議員的人反而跑來蹭鄭麗文和蔣萬安，怎麼不去跟賴總統合照呢？「萊爾校長，你要好好檢討一下了，好像你的出現並沒有辦法幫助你的議員們」。

