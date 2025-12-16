重申年改是讓「世世代代都領得到」！ 賴清德：不該倉促修法走回頭路

總統賴清德今天（12/16）下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」致詞。楊亞璇攝



藍白日前聯手在立院三讀通過停砍公教年金修法，總統賴清德今天（12/16）下午出席「114年公務人員傑出貢獻獎表揚大會」致詞時說，在2016年開始推動的年金改革，是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標；公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

賴清德表示，公務人員是國家運作的基石，而政府的職責，就是要讓承擔重任的人，能夠安心投入、長久服務。因此，過去四年，政府三度調升軍公教薪資，包括今年加薪百分之3。在2016年開始推動的年金改革，從來不是否定任何人的貢獻，而是出於讓制度永續、讓世世代代都能夠「領得到」的核心目標。

賴清德認為，確保財務永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；現在，公教年金制度，不應該因為倉促修法，而走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

賴清德說，「我相信，國人都期待對於年金制度，能夠在合法、合理、負責的情況下，再次被審慎檢視。政府也會持續努力，確保年金制度財務永續，符合世代公平正義。」

