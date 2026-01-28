重申支持公投綁大選 游盈隆：2018年噩夢情況已修正

國民黨力推《公民投票法》修法，主張恢復「公投綁大選」，立法院今日(28日)審查中選會被提名人名單，中選會主委被提名人游盈隆重申，沒有不支持公投綁大選的空間，不過他也提到，2018年「邊投邊開票」確實是噩夢，但現在已經修法修正，若公投公告到投票的期間延長至3個月，可以減輕選務負擔。

過去2018年地方選舉公投綁大選，出現「邊投票、邊開票」、開票延宕至凌晨等情況，造成選務人員過度負荷，也衝擊社會對選舉公正性的信任。立法院內政、司法及法制委員會28日召開聯席會，審查行政院函送的中選員會委員提名名單。

民進黨立委黃捷詢問中選會主委被提名人游盈隆，因過去曾公開表態支持「公投綁大選」，質疑2018年選務亂象如何避免重演。

游盈隆回應，當然支持，而且沒有不支持的空間，因為法律已經修正。他強調，直接民主一直是民進黨核心價值，過去身為民進黨黨員，他實際參與相關事務，也看過無數民主前輩為實現公投制度而犧牲奉獻，因此非常支持公投制度。

不過游盈隆也坦言，2018年公投綁大選是個噩夢，但噩夢的背後有一些因素，例如當年有10項公投，選委會公告後，僅剩1個多月時間就要投票，造成整個秩序大亂。他說：『(原音) 2018那一次有10項公投，選委會公告後1個多月而已就要投票，所以造成整個秩序大亂，這是其中一個，所以這一次經過這幾年來朝野共同的體現後修法，所以將公告之後1個月就投票改成3個月，這是一個很重要的一個改變。』

游盈隆也提到，為讓選務機關更充分的作業時間，選務人力過去要求二分之一公教人員負責選務，也調整到三分之一，減輕執行壓力。

另外，國民黨立委王鴻薇針對《選舉罷免法》修法中「罷免連署加附身分證影本」及「罷免同意票數須高於原當選票數」，詢問游盈隆立場。

游盈隆表示，連署須加附身分證一事，若純粹基於學者的立場，他認為加嚴是可以同意的，且從各國制度比較來看，多數民主國家並未設有國會議員罷免制度，台灣制度設計本就相對特殊，需更加嚴謹；不過，他質疑「罷免同意票數須高於原當選票數」的修法方向，制度邏輯上並不合理。

王鴻薇也提到，去年度大罷免期間，被罷免人須受《政治獻金法》規範限制，但提案罷免人與罷免團體卻缺乏相應管理機制，質疑制度公平性。

游盈隆表示，政治制度並非一開始就完美，應隨實務經驗不斷檢討修正，未來可考慮透過修法，補強罷免程序中的政治獻金相關管理制度。