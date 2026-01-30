重申支持台灣國防 傅崐萁：賴應到立院說明「4.5兆元」軍購案

國民黨總召傅崐萁。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

民進黨屢推軍購案，國民黨團總召傅崐萁今表示，總統賴清德再推1.25兆元軍購，但到今天所有細項都沒說明，形同要立院通過空白支票授權，立院當然要把關，包括武器是否先進？是否符合台灣國防需求？是否能準時到位？

傅崐萁更提到，這所謂1.25兆元軍購，事實上連後續延售與維修，實際總共將近4.5兆元規模，賴清德必須開誠布公到立院說明這4.5兆元到底要怎麼用？什麼時候錢付完、武器到位？並接受詢答，讓國人放心。

傅崐萁質疑，目前還有7000億元錢已經付，但應到貨沒到貨的軍購，包括國防部宣傳能捍衛台海重要的F16V等軍事裝備、先進武器，現在錢都付完了，也已過交貨期，但1架都沒看到。

傅崐萁說，還有非常多武器，錢送出去，立法院也支持了，希望能守護台灣，但通通沒交卷，表示民進黨只知道花錢，安全不在乎國防安全如何壯大，只想討好、交保護費，但完全不在意真正的台灣安全。

傅崐萁表示，國民黨全力支持台灣國防，但對民進黨廢弛職務、怠惰、花人民血汗錢、完全不在意、不追蹤、沒準備、背信棄義、背棄所有人民託付的軍購作為，擇期期以為不可，一定看緊人民血汗錢，讓每分錢花在刀口上。

