重申日本對台立場「沒有任何改變」 高市早苗：完全依循1972年日中共同聲明

日本首相高市早苗今（3）日在參議院本會議上，再度被質詢日本政府對台灣的立場是否因「台灣有事」答辯而有所調整，對此，高市明確強調，日本對台政策「一切依循1972年日中共同聲明，沒有任何改變」。

公明黨參議員竹內真二在質詢中指出，高市早苗先前在眾議院預算委員會上表示，「台灣有事」可能構成日本行使集體自衛權的「存立危機事態」，此番發言引來中國政府強烈反彈，也對日本旅遊業與民間交流造成壓力。他強調，日本必須保持冷靜與一貫立場，避免情勢升高，並要求首相再度確認台灣定位問題。

竹內引用1972年日中共同聲明中關於台灣的內容，中方主張台灣是「中華人民共和國不可分割的一部分」，而日本則「充分理解並尊重」此一立場。竹內詢問，日本政府是否仍維持共同聲明中的原則，未有任何政策變動？

高市則在答辯中明確指出，「我國政府對台灣的基本立場，完全依照1972年日中共同聲明，這一立場沒有任何改變。」

立憲民主黨議員岡田克也11月7日質詢，若台灣遭受海上封鎖或武力攻擊，日本是否會因此進入《安全保障法制》所定義的「存立危機事態」？高市當時表示，倘若涉及明確的武力行使，日本在某些情況下「有可能」認定為存立危機事態並行使集體自衛權，但仍須視具體情勢判斷。

