重申日菲EEZ談判不涉及台灣權益 林佳龍籲：別落入中共認知作戰操弄

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針對日菲EEZ談判爭議，外交部長林佳龍今天（10日）表示，希望大家避免流於中共認知作戰操弄。（資料照片／李智為攝）

日菲兩國日前宣布啟動專屬「經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判」，由於劃定範圍涉及我國專屬經濟海域，引發各界擔憂我國領土或領海恐遭瓜分。對此，外交部長林佳龍今天（10日）重申，他們都有保持溝通協調，日菲兩國也都有知會我方，且海域劃界談判並不涉及台灣在國際法上應有的權益，希望大家別落入中共「假執法真擴權」敘事框架，避免流於中共認知作戰操弄。

日本和菲律賓日前宣布將在遵守相關國際法及《聯合國海洋法公約》前提下，啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層海洋邊界談判。由於劃定範圍涉及我國專屬經濟海域，恐影響台灣漁民和船隻海上利益，引發在野抨擊。

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對此，林佳龍今天上午在立法院受訪表示，有關日、菲兩國政府經濟海域談判，他們都表達不涉及第三方，也就是有關國際法的相關權益。我方與日本、菲律賓也都有簽署漁權協定，他們也有知會台灣。

林佳龍強調，政府的立場很清楚，不論是台灣主權漁權、海洋權益，特別是漁民作業的權益，都會得到確保。而在過程中，中共假借執法行擴張之實，外交部要再次聲明，「中華民國與中華人民共和國的主權互不隸屬，中共無權介入台灣東部海域的主權或管轄權」。

林佳龍表示，中共擴張已不只是破壞現狀，想以行為造成新常態，這是一個破壞現狀的問題製造者，因此台灣也會與理念相近的國家共同因應。他也呼籲國際社會一起阻止中共軍事擴張，從台海到第一島鏈，到太平洋第二島鏈。

至於國內輿論稱我國領土或領海恐遭瓜分，林佳龍重申，日菲海域劃界談判不涉及台灣主權和管轄區，而是涉及經濟海域的漁權等，日菲政府也都有表達，並不涉及台灣在國際法上應有的權益，希望大家不要落入中共「假執法真擴權」的敘事框架中，避免流於中共認知作戰操弄。

面對媒體追問是否將與日菲正式交涉？林佳龍回應，他們都有保持溝通協調，不只簽有漁權協定，日菲也有事先知會我方，這次是他們首次就經濟海域相關議題談判，並不涉及台灣。



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