重申有義務舉報毛嘉慶性騷 張清俊盼回歸道德基本面討論是非

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／中壢報導

有意代表民眾黨參選桃園市中壢選區議員的黨員毛嘉慶，近日驚傳性騷擾同黨女志工；而被外界封為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤（咪咪）在1月31日晚間在臉書發文，首度打破沉默，回應近期風波，並坦言毛嘉慶行為確實讓她感到不舒服。對此，此案舉報人、與毛嘉慶競爭同區議員的前社發部主任張清俊昨（1）日深夜發文表示，做為信奉民眾黨理念的一份子，「我有義務在知悉不當行徑之時，以內部舉報方式向黨內高層示警」。

劉芩妤在臉書上表示，外界討論甚囂塵上，她原先選擇低調不回應，卻發現沉默反而遭到錯誤解讀，因此決定簡單說明、以正視聽。她強調，真正的保護受害者，應是尊重當事人意願與隱私，而非將他人傷痛轉化為政治操作。

劉芩妤強調，這段期間全心投入基層經營，無意捲入任何選舉紛爭，也拒絕被桃色標籤模糊焦點。她認為，民眾黨存在的價值，在於推出更優秀、更具理想性的人選，未來將持續回到選區、深耕基層，為建立更好的政治文化努力，並直言「事情該告一段落了」。

張清俊則表示，創黨主席柯文哲曾委請台灣戰略模擬學會，幫黨內幹部針對危機處理上過一系列課程，自己學到最關鍵的一件事，就是危機處理的核心意義，「是在危機爆發之前，而非危機爆發之後」。

張清俊進一步表示，做為信奉台灣民眾黨理念的一份子，有義務在知悉不當行徑之時，以內部舉報方式向黨內高層示警，他知道每一個政黨都必定世俗化，能做的只有延緩進程。

張清俊提及，2022年各式各樣參選人的離奇亂象，猶在眼前，重創全台選情，當選率僅約16%，而民眾黨參選人每一位都受到社會最嚴厲的審視。

針對此性騷案，張清俊指出，他在1月5日向選決會報告，1月21日選決會請他轉給中評會，結果大家已看見，舉報內容、當事人、舉報人盡皆公開，對當事人、吹哨者的基本保護失效，「側翼之流在網路帶風向分化、攻擊、幻想，則一如我長期的態度，無須理會」。

「如今，黨內機關自失立場，已不值得信任，我將向秘書處說明我的想法，而當事人昨天也已說明她的基本態度。」張清俊強調，希望外界回歸到道德的基本面去討論是非，而不是受到風向操作的影響。

最後，張清俊感謝真正認識他的朋友們，沒有因事件有任何動搖，繼續給他鼓勵與支持，不管風雨、不顧低溫持續陪自己掃街拜票、拉票，不論結果，彼此相知，真實的友誼才對人生最有意義。

照片來源：翻攝自張清俊、劉芩妤臉書

