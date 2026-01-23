重申谷立言「自由不是免費」！賴清德籲面對中國威脅需通過國防特別預算：在野黨別再擋了

總統賴清德日前提出1.25兆國防特別預算，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言昨日表示「自由不是免費」，美國不應獨自承擔阻止第一島鏈被侵略的責任，呼籲夥伴加大國防投資。而賴清德今（23）日出席活動時也重申「自由不是免費」，強調面臨中國威脅，一定要支持國軍、通過國防特別預算，「在野黨不要再擋了。」

「自由不是免費的，Freedom is not free，是美國的一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上」，賴清德表示，這是用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國犧牲奉獻的尊敬。

賴清德再說，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。

「因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢」，賴清德表示，能讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼地保家衛國。

（圖片來源：三立新聞、讀者提供）

