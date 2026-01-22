重申賴清德1.25兆國防預算很重要 谷立言：諾格在台建置「中口徑彈藥測試場」
[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）處長谷立言今（22）日表示，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具，因此總統賴清德致力在2030年以前將台灣的國防支出提升至GDP的5%，以及提出1.25兆新台幣的特別預算非常重要。他說，台灣正聰明地運用這些金錢，美國也將全力以赴，盡快交付這些關鍵系統。他並透露，諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）已在台灣建置中口徑彈藥測試場，使台灣國防部能依照國際產業標準進行彈藥測試，並透過技術轉移、專有程序與專業訓練，推動台灣自主研發計畫向前邁進。
國防安全研究院今上午舉辦「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，谷立言（Raymond Greene）以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題，發表專題演講。此外，國防院執行長柯承亨、國防院副執行長柏鴻輝、外交部次長陳明祺、國防部整評司長苗蕙芬、國安會諮詢委員黃重諺等人與會。
谷立言表示，當前確實身處一個充滿安全挑戰的時代，其嚴峻程度是1930年代以來所未見。他說，長期以來，大家竟對某些國家玩弄全球規則的事實視若無睹，任其傷害其他國家的勞工與家庭以壯大自身國力，美國人民以及夥伴也深受其害。因此在美國總統川普（Donald Trump）的領導下，美國正緊急修正前進路線，確保能持續保持領先，同時避免上世紀兩次世界大戰的悲劇重演。
「自由並非平白得來的。」谷立言指出，美國能幫助朋友的程度，終究取決於對方願意為幫助自己付出多少努力。他說，正如川普的「國家安全戰略」所言，美國將致力維持足夠的軍事能力，確保能在第一島鏈任何地方遏止侵略；不過，「國家安全戰略」也同時強調，美國不能、也不該獨自承擔這樣的責任。該文件呼籲夥伴增加國防投資，而且重要的是要投資能夠嚇阻侵略的能力。
谷立言指出，在日本、韓國、澳洲與菲律賓等盟友的支持下，美國正沿著整條第一島鏈上下部署最先進的防衛能力；此外，盟友也正在進行至關重要的投資，加強自身軍力，大家共同維持區域的和平與穩定、回應各種脅迫行為，並一同確保有足夠能力達成「國家安全戰略」明定的目標：「拒止任何企圖奪取台灣的行動」。
谷立言表示，台灣推動國防改革的規模與速度讓他深感敬佩。他列舉，台灣軍方新提出的「削弱戰略」，旨在善用島上的天然地理條件，並且有效運用不對稱戰力以消滅規模遠大於自身的戰力；此外，將義務役役期從4個月延長至12個月，也革新後備制度，大幅擴充具備作戰能力的人力；再者，逐步落實「任務式指揮」概念，這是相較於威權體制所擁有的重要不對稱優勢，在戰場上，信任受過專業訓練的基層指揮官，讓其在沒有上級詳細指令的情況下完成作戰任務，不僅能在指揮管制節點遭受攻擊時展現更強的韌性，也能使作戰更具彈性。
谷立言指出，此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具，這正是為什麼賴清德總統的承諾如此重要，也就是致力在2030年以前，將台灣的國防支出提升至GDP的5%，而提出1.25兆新台幣的特別預算也是達成此目標的方式之一。他說，台灣正聰明地運用這些金錢，賴政府著重於取得低成本的不對稱戰力系統，這些方向完全符合台灣軍方最急迫的需求，美國也將全力以赴，盡快交付這些關鍵系統。
針對美台國防工業合作，谷立言舉例，安杜里爾公司（Anduril）在台灣推動策略性供應鏈計畫，為多個產品的關鍵零組件尋找多元的供應商，以提升其全球供應鏈韌性，其中包括向美國及其他國際夥伴銷售的Ghost-X無人機系統。此外，Shield AI公司也大舉投資台灣供應鏈，採購並使用價值數千萬美元的台灣零組件與產品，並正式與台灣最大的主承包商漢翔公司簽署合作協議。
「我們也正在擴大推動防衛裝備合作計畫。」谷立言表示，諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）已在台灣建置中口徑彈藥測試場，使台灣國防部能依照國際產業標準進行彈藥測試，並透過技術轉移、專有程序與專業訓練，推動台灣自主研發計畫向前邁進。
谷立言指出，美國也將台灣視為拓展國防科技前沿的關鍵夥伴，並以雙方各自充滿動能的商業實力為基礎。他以人工智慧領域為例，美國在研發、創新與應用上領先全球，而台灣則提供強大的製造與硬體基礎，若能結合這些互補優勢，就有絕佳機會發展邊緣運算與具身智慧應用，運用於無人機、指揮管制、防空等平台，進一步為嚇阻能力帶來革命性的躍進。
谷立言強調，美國始終堅持，兩岸分歧必須以和平方式解決，而在此之前，將持續支持現狀，而這個現狀獲得絕大多數台灣民眾的支持；這個現狀因《台灣關係法》支持台灣維持自我防衛能力得以維持；也正是這個現狀，長期維護了全球的和平與繁榮。他說，台灣為恢復兩岸軍事平衡所採取的行動，將使動武不再是選項，並讓台灣有足夠的自信在適當的時機展開對話。
更多Newtalk新聞報導
卓揆：提前部署春節期間急診量能及藥品供應 業者若涉違法務必處理
2.6億美元欠款討不到了? 美國正式退出 世界衛生組織為錢頭很大
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 28則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 297則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 29則留言
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 7則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 48則留言
快訊／2台人搭「阿蘇觀光直升機」失聯！火山口發現機體「嚴重毀損」：機身序號已確認
[FTNN新聞網]記者薛明峻／綜合報導日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍遊客的觀光直升機，上午10點多從阿蘇卡德利動物樂園起飛後，遲遲未返回，其中一名乘客的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 58則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 27則留言
迪卡儂廣播喊「8964228」！網嚇壞：是不歡迎誰嗎 前員工解答了
量販店、超市常會聽見店員廣播一串特定數字，用來傳遞商品訊息或店內狀況，不過有網友表示，在運動用品店「迪卡儂」內，竟聽到店員公然喊著「8964228」，讓他不禁直呼「加密比沒加還耐人尋味」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 39則留言
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 8則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 35則留言