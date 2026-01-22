重申賴清德1.25兆國防預算很重要 谷立言：諾格在台建置「中口徑彈藥測試場」

美國在台協會（AIT）處長谷立言表示，諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）已在台灣建置中口徑彈藥測試場。 圖：AIT提供

[Newtalk新聞] 美國在台協會（AIT）處長谷立言今（22）日表示，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具，因此總統賴清德致力在2030年以前將台灣的國防支出提升至GDP的5%，以及提出1.25兆新台幣的特別預算非常重要。他說，台灣正聰明地運用這些金錢，美國也將全力以赴，盡快交付這些關鍵系統。他並透露，諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）已在台灣建置中口徑彈藥測試場，使台灣國防部能依照國際產業標準進行彈藥測試，並透過技術轉移、專有程序與專業訓練，推動台灣自主研發計畫向前邁進。

國防安全研究院今上午舉辦「強化國防投資與國家整體發展」專題講座，谷立言（Raymond Greene）以「攜手投資，共創安全繁榮的未來」為題，發表專題演講。此外，國防院執行長柯承亨、國防院副執行長柏鴻輝、外交部次長陳明祺、國防部整評司長苗蕙芬、國安會諮詢委員黃重諺等人與會。

國防安全研究院舉辦「強化國防投資與國家整體發展」專題講座。 圖：國防院提供

谷立言表示，當前確實身處一個充滿安全挑戰的時代，其嚴峻程度是1930年代以來所未見。他說，長期以來，大家竟對某些國家玩弄全球規則的事實視若無睹，任其傷害其他國家的勞工與家庭以壯大自身國力，美國人民以及夥伴也深受其害。因此在美國總統川普（Donald Trump）的領導下，美國正緊急修正前進路線，確保能持續保持領先，同時避免上世紀兩次世界大戰的悲劇重演。

「自由並非平白得來的。」谷立言指出，美國能幫助朋友的程度，終究取決於對方願意為幫助自己付出多少努力。他說，正如川普的「國家安全戰略」所言，美國將致力維持足夠的軍事能力，確保能在第一島鏈任何地方遏止侵略；不過，「國家安全戰略」也同時強調，美國不能、也不該獨自承擔這樣的責任。該文件呼籲夥伴增加國防投資，而且重要的是要投資能夠嚇阻侵略的能力。

谷立言指出，在日本、韓國、澳洲與菲律賓等盟友的支持下，美國正沿著整條第一島鏈上下部署最先進的防衛能力；此外，盟友也正在進行至關重要的投資，加強自身軍力，大家共同維持區域的和平與穩定、回應各種脅迫行為，並一同確保有足夠能力達成「國家安全戰略」明定的目標：「拒止任何企圖奪取台灣的行動」。

谷立言表示，台灣推動國防改革的規模與速度讓他深感敬佩。他列舉，台灣軍方新提出的「削弱戰略」，旨在善用島上的天然地理條件，並且有效運用不對稱戰力以消滅規模遠大於自身的戰力；此外，將義務役役期從4個月延長至12個月，也革新後備制度，大幅擴充具備作戰能力的人力；再者，逐步落實「任務式指揮」概念，這是相較於威權體制所擁有的重要不對稱優勢，在戰場上，信任受過專業訓練的基層指揮官，讓其在沒有上級詳細指令的情況下完成作戰任務，不僅能在指揮管制節點遭受攻擊時展現更強的韌性，也能使作戰更具彈性。

谷立言指出，此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具，這正是為什麼賴清德總統的承諾如此重要，也就是致力在2030年以前，將台灣的國防支出提升至GDP的5%，而提出1.25兆新台幣的特別預算也是達成此目標的方式之一。他說，台灣正聰明地運用這些金錢，賴政府著重於取得低成本的不對稱戰力系統，這些方向完全符合台灣軍方最急迫的需求，美國也將全力以赴，盡快交付這些關鍵系統。

針對美台國防工業合作，谷立言舉例，安杜里爾公司（Anduril）在台灣推動策略性供應鏈計畫，為多個產品的關鍵零組件尋找多元的供應商，以提升其全球供應鏈韌性，其中包括向美國及其他國際夥伴銷售的Ghost-X無人機系統。此外，Shield AI公司也大舉投資台灣供應鏈，採購並使用價值數千萬美元的台灣零組件與產品，並正式與台灣最大的主承包商漢翔公司簽署合作協議。

「我們也正在擴大推動防衛裝備合作計畫。」谷立言表示，諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）已在台灣建置中口徑彈藥測試場，使台灣國防部能依照國際產業標準進行彈藥測試，並透過技術轉移、專有程序與專業訓練，推動台灣自主研發計畫向前邁進。

谷立言指出，美國也將台灣視為拓展國防科技前沿的關鍵夥伴，並以雙方各自充滿動能的商業實力為基礎。他以人工智慧領域為例，美國在研發、創新與應用上領先全球，而台灣則提供強大的製造與硬體基礎，若能結合這些互補優勢，就有絕佳機會發展邊緣運算與具身智慧應用，運用於無人機、指揮管制、防空等平台，進一步為嚇阻能力帶來革命性的躍進。

谷立言強調，美國始終堅持，兩岸分歧必須以和平方式解決，而在此之前，將持續支持現狀，而這個現狀獲得絕大多數台灣民眾的支持；這個現狀因《台灣關係法》支持台灣維持自我防衛能力得以維持；也正是這個現狀，長期維護了全球的和平與繁榮。他說，台灣為恢復兩岸軍事平衡所採取的行動，將使動武不再是選項，並讓台灣有足夠的自信在適當的時機展開對話。

