重申黨版軍購條例早就付委 民眾黨質問賴清德：到底誰擋國防？

總統賴清德在總統府主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。（圖／黃耀徵攝）

台灣民眾黨立院黨團今（11）日表示，民眾黨自提的「軍購條例」前一會期結束前早就一讀付委了，如今是民進黨與行政院連聲反對與批評，卻亂指在野陣營擾亂充實軍備，政院下頭的國防部連準備專案報告也拖拖拉拉「到底是誰在擋國防」？

民眾黨立院黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳等人今天近午召開記者會，針對一早總統賴清德開記者會要在野陣營別老是「擋軍購」提出反擊。陳清龍直指，民眾黨團早提出全名為新台幣4,000億《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的黨版軍購條例草案，清楚詳列美方同意公布的軍購品項、數目與預算金額上限，比方M109A7自走砲相關設備1,267億元、海馬士多管火箭飛彈系統1,276億元，這些都是黨內赴美行時和美國戰爭部親自確認的軍購項目，且民眾黨版軍購條例第四條第六項中，已經給予881億彈性增列空間，不解行政院還有什麼好推託的？

廣告 廣告

王安祥則拿出國防部長顧立雄稍早簡報直指，國防預算確實連年上升，本來不分黨派就都支持提升國防，但「買了就要到貨」啊，國防部應該盡快報告如何確保這次軍購能夠如期交貨？這次軍購和過去軍購、後勤人員銜接如何搭配？他強調，不論朝野都應該坐下來討論特別條例內容，很支持賴清德說農曆年後開議要加速審議，儘速通過民眾黨版特別條例就對了。

邱慧洳則回顧執政黨歷史，直指中央稱《軍人待遇條例》齊頭式加薪「違憲」，直接扣帽把所有問題都推給大法官，但是目前大法官組成分子法理上根本開不成會，連司法體系最高守門人都已經沒有辦法為人民主持正義，「那人民還要信賴什麼？」她感嘆用無效判決連連是一樁樁可悲的司法笑話。

與會者皆強調，立院不分朝野都應盡速審議通過「國防特別條例」，農曆年後政院版本與民眾黨團版本都可以付委一起討論，且國防安全不能等、更沒有假期可言，國防部責無旁貸，該好好進行專案報告，不要延宕國防。

政院版「國防採購條例」8年要花新台幣1.25兆引發議論。圖非當事採購項。（示意圖／黃耀徵攝）

台灣民眾黨總召陳清龍（圖）呼籲農曆年後儘速通過民眾黨版「國防採購條例」。（圖／翻攝自臺灣民眾黨媒體群組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

殉職所長父求「女毒駕殺人償命」 廢死聯盟：全球夥伴聽台灣有死刑狂噓倒讚

越夜越美麗1／Selina全身包緊緊二胎傳聞撲朔迷離 小徐凌晨現身神秘動向曝光

女子同時與多男交往騙婚！假父母參與終露餡 其實早有老公與孩子