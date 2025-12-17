重申「不副署」是為捍衛民主憲政 賴清德籲全體黨公職全力支持

民進黨今(17)日召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述，黨主席賴清德表示，對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法賦予的權力「不予副署」，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作，最後，他也說當前的憲政情勢，非常需要全體黨公職全力支持，並協助用各種方式，清晰簡要地對國人說明，



賴清德指出，上週「國際人權日」剛過，大家都知道人權是全球普世價值，如今卻看到近日中國對香港壹傳媒創辦人黎智英先生，以所謂國安法定罪；以及對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂先生實施制裁，中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。



賴清德說，無論是對黎智英，或對岩崎茂的打壓，都顯見中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。



賴清德強調，國內不同的政黨可以競爭，但一定要團結，唯有團結壯大台灣，才能以實力維持台海和平，但是過去一年多來，藍白政黨主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，透過強推《財政收支劃分法》、反年金改革、《國籍法》、《離島建設條例》等濫權修法，弱化中央政府財政與國家防衛實力。

賴清德：國政茶敘、院際協調都是盼 立法院回到憲政體制內 ​

賴清德表示，不論是執政團隊提出覆議、釋憲，或是由他召集的院際協調及國政茶敘，就是希望立法院回到憲政體制內，推動合憲法案，團結捍衛國家、守護人民，令人遺憾的是，行政院對於有爭議的法案提出覆議，立法院的藍白在野聯盟，仍不願意實質審議，立即強行表決；他們更強修《憲法訴訟法》，直接凍結憲法法庭運作，讓權力分立的制度搖搖欲墜。



賴清德提到，對於在野黨強行通過的財劃法版本，行政院長依據憲法賦予的權力「不予副署」，這是為了捍衛民主憲政，希望朝野都能夠思考如何共同合作，通過對國家最有利的政策與法案，最後，當前的憲政情勢，非常需要全體黨公職全力支持，並協助用各種方式，清晰簡要地對國人說明，執政團隊是為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定。



另外，賴清德提到，台南市市長政見發表會，規劃於12月27日，晚間8時至9時30分，由三立電視台承辦；高雄市市長政見發表會，規劃於1月3日，下午2時至4時，由民視電視台承辦；而嘉義縣縣長政見發表會，規劃於1月4日，下午2時至3時，由民視電視台承辦。



