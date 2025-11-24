重申「不排斥承擔」李四川回應2026新北選戰、談蘇巧慧與黃國昌

2026九合一大選將在明年11月28日舉辦，民進黨已拍板由立委蘇巧慧角逐新北市長，民眾黨主席黃國昌也表態有意投入。面對外界關注藍營人選動向，台北市副市長李四川今（24）日在接受震傳媒「新聞！給問嗎？」訪談時回應，強調自己過去從未將參選列入規畫，但若黨提出徵詢，「不排斥承擔」，並談到對於蘇巧慧與黃國昌的看法。

李四川在節目中談到，「做工程的人」出身的他，過去做事從未把選舉列入考量，如今被點名參選新北，自認「也不知道怎麼會走到這一步」。他說，自己當過黨秘書長，過去也曾勸別人投入選戰，如今若黨內一再徵詢、認為有需要，他「不排斥承擔」。

被問到對民進黨立委蘇巧慧的看法時，李四川說，自己與前行政院長蘇貞昌同為屏東人，過去也受到照顧，並形容蘇巧慧是「屏東的女兒」。他表示，蘇巧慧待人禮貌、互動上也相當尊重，因此對於選舉攻防很少去回擊，「不會因為選舉與從屏東來的同鄉交惡」。

至於有意角逐新北市長的民眾黨主席黃國昌，李四川說，兩人並不認識，也沒有私下交往，僅在公開場合碰過幾次。他提到，自己看過黃國昌在立法院質詢的表現，認為對方的「power」很強。

另一方面，節目中也談到藍營內部溝通情況，李四川表示，至今尚未與國民黨中央黨部接觸，僅與國民黨副主席李乾龍有聚餐碰面，並未聊到選舉議題。

責任編輯／周瑾逸

