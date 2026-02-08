重申「以人為本」是政策核心！陳世凱率團參訪世界第7大釜山港 將汲取韓國成功經驗

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部長陳世凱近期率團出訪韓國，並親自到韓國最大的釜山港進行考察。陳世凱表示，釜山港對於空間的運用使其印象深刻，陳世凱說，釜山港的貼心設計也讓人相當有感，從直觀的多國語言指標、便利的智慧置物櫃，到「步行即可輕鬆轉乘」火車與地鐵的無縫銜接，這種以人為本的一站式服務，是交通部推動政策最核心的方向，也是推動台灣藍色公路路網整合的關鍵。

交通部長陳世凱近期率團出訪韓國，並親自到韓國最大的釜山港進行考察。（圖／取自陳世凱臉書）

根據國際貨櫃貿易統計機構資訊，釜山港目前是世界吞吐量第7大港。陳世凱解釋，釜山港將入出境、搭船區與商業空間進行分層管理。即使港口同時湧入數千人，行人動線依舊流暢；這種善用空間的方式，對於未來設計大型港口動線，極具參考價值。

廣告 廣告

陳世凱也發現，釜山港不只是搭船的地方，港口開放了許多看海平台，讓市民能隨時停下腳步休息、看風景，讓港口不再是單純的交通節點，而是融入市民生活的休閒空間。陳世凱強調，會參考這些成功經驗，細心規劃台灣藍色公路的每一處細節，讓海上旅行不只是通勤的選項，更是大家出遊時最舒適、最期待的享受。



更多FTNN新聞網報導

台南人終於等到「都市縫合」23處立交設施將消除 鐵道局預告兩座新車站將陸續啟用

台南鐵路地下化重大里程碑！陳世凱、黃偉哲見證全線軌道接合 預告今年底通車目標

賀陳旦下戰帖要求辯論！直指鐵道局刻意美化數據 陳世凱表態：務實討論

