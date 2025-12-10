重申「一個中國」 國台辦：舊金山和約無權處置台灣主權歸屬

中國國台辦發言人陳斌華稱《舊金山和約》非法無效。(翻攝畫面)

日本首相高市早苗日前引用《舊金山和約》指出，日本已放棄與台灣相關的所有權利與權限，因此「沒有立場認定台灣的法律地位」，引起兩岸唇槍舌戰。中國國台辦發言人陳斌華今（10日）表示，「世界上只有一個中國」，《舊金山和約》非法無效，不具任何國際法效力，無權處置台灣主權歸屬。

日本首相高市早苗日前提出「台灣有事論」引發中日關係緊張，她近日再度強調，日本對台灣態度不變，並引用《舊金山和約》指日本已放棄對台灣的所有權利，沒有資格單方面認定台灣法律地位。對此，外交部條法司長李憲章強調，我國政府在此議題立場非常一致， 中華民國及中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從來沒有一天管理或統治過台灣。

中國國台辦發言人陳斌華今（10日）於例行記者會上回應，所謂《舊金山和約》是二戰之後美國糾集極少數國家對日單獨媾和炮製的產物，違反1942年《聯合國家宣言》關於「各簽字國政府不得單獨同敵國停戰或媾和」的規定，同時也違反《維也納條約法公約》關於「條約非經第三國同意，不得為該國創設義務或權利」的規定。

陳斌華表示，《舊金山和約》非法無效，不具任何國際法效力，無權處置台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的主權權利和領土，「中國政府從一開始就鄭重聲明決不承認的嚴正立場」。他重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分」，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。





