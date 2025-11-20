重申「台灣沒有病」 經長列舉台灣10年來經濟亮眼主因

經濟部長龔明鑫表示，台灣經濟表現好，與匯率的關聯性不大，重申「台灣沒有病」。(記者田裕華攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟學人指稱「台灣病」，經濟部長龔明鑫強調「台灣沒有病」，並呼籲經濟學人應多關切中國傾銷亂市的問題；龔明鑫今細數台灣近十年來之所以經濟表現亮眼的原因，包括美中貿易戰啟動投資台灣三大方案加速台商回流、台灣掌握了疫情帶來的遠距數位商機以及AI(人工智慧)趨勢，這些與匯率關聯性不大。

龔明鑫昨在「2025國際金融與資產管理趨勢論壇」對此強調，台灣經濟表現優異，與匯率的關聯性並不大，「我們沒有病」，並呼籲經濟學人應多關切中國傾銷造成國際市場混亂的問題。

龔明鑫今出席立法院經委會會前受訪，媒體關切台灣是否有病，龔明鑫補充說明，昨天他在論壇上列舉大量資料比對，說明匯率因素事實上是非常複雜且具多重連因，政府很難透過單一匯率工具來達成政策目標。

龔明鑫指出，就台灣而言，台灣近十年來經濟成長表現優異，基本上與匯率的關聯性並不大，回顧2018年美中貿易戰演烈，台灣經濟表現好主因是台商回流，背後是投資台灣三大方案加持下扎實了台灣的經濟實力，到了COVID-19疫情期間，全球隔離封城措施下，數位運用與需求大幅增加，也奠定了台灣半導體的發展基礎。

龔明鑫續指，近期台灣表現好，是AI時代的來臨，「這些事情說老實話跟匯率高低的關係並不大」，台灣經濟表現好是因為台灣在國際情勢變動下仍能有所因應所展現的好成績，這樣的佳績是許多國家稱許的標竿與榜樣，龔明鑫重申，「我們沒有病，我要說明的是這個」。

龔明鑫已完整說明完畢後，某位素以爭議聞名的記者追問，「部長你是覺得經濟學人有病是不是啊？不然你怎麼會用這樣的字眼」，龔明鑫對此不予多作回應。

