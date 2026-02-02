重申「大陸是親人」 蕭旭岑今出發赴中參加國共論壇

國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源率團赴北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」 圖：國民黨/提供

[Newtalk新聞] 國民黨日前宣布重啟與中共兩黨之間的國共智庫論壇後，國民黨副主席蕭旭岑與國政基金會副董事長李鴻源今（2日）率團前往中國北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」，上午於桃園機場受訪期間，蕭旭岑強調，此行主要是為了台灣產業及臺灣百姓，中國國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，這是國民黨此行的重要使命。

對於行程規畫，蕭旭岑指出，此行主要參加國共兩黨智庫間對接的論壇，重點是明天整天的論壇，後天會到北京清華大學參訪，今晚訪問團會出席中國國台辦的晚宴。



談及此行是否涉及政治議題？蕭旭岑表示，這次論壇出席者都是專業領域的專家學者，針對觀光、精密機械、醫療及能源、防災等面向跟對岸進行交流，凝聚共識彼此合作；至於是否會見對岸官員，則尊重主人的安排，客隨主便。

蕭旭岑也提到，國民黨一定依照過去的做法，依法不簽署任何政治協議與涉及政府公權力事項，陸委會不用緊張。

蕭旭岑表示，國民黨主席鄭麗文提及「大陸是我們的親人」，中華民國憲法規定，「我們跟大陸本來就不是兩個國家」，從歷史文化、血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。

李鴻源則說明，此行團員大部分都不是國民黨員，都是專家學者，及相關領域團體的理事長、秘書長等，要談的都是專業面向，從水利、防災、到人工智慧與精密機械、醫療及觀光旅遊等，都是台灣目前需要突破的地方。

李鴻源強調，台灣有強項與弱點，中國亦然，彼此有很多互補的地方，希望透過這樣的交流平臺良性互動，除了希望替台灣的業者帶來一些生意，更重要的是要彼此互相瞭解，減少歧見，慢慢營造和平的氛圍，應是這一次論壇的主要目的。

