重申「守護憲法」不副署財劃法 卓榮泰批立院：總預算「一頁都沒翻」

行政院長卓榮泰出席農業部「2025國家農業科學獎」（第四屆）頒獎典禮。郭宏章攝



行政院長卓榮泰在昨天（12/15）宣布不副署藍白聯手通過的《財政收支劃分法》修正案後，今天（12/16）「2025國家農業科學獎」頒獎典禮時，由於農業部長陳駿季感謝卓榮泰支持明年農業科學研究預算達到50億元，請在場人員給卓榮泰掌聲，但卓榮泰隨後致詞時幽默說「明年科技預算50億的掌聲，你給錯了，你要給立法院才對！」卓榮泰也說，明年度的中央政府總預算已經剩不到半個月的時間，整部3兆350億元的預算還停留在立法院裡面，「一頁都沒有翻開來看過」，卓榮泰說，應該請立法院聽到這個掌聲，讓中央政府、總預算等重要的真正福國利民的法案能夠迅速的審議和通過。

卓榮泰今天下午前往農業部出席第四屆（2025）國家農業科學獎頒獎典禮，親自頒發農業科技研究獎項給優秀團隊與人員。農業部長陳駿季致詞時表示，自己是農業研究人員出身，對於農業部各項農業科學研發成果。已經逐步的落實在產業，今天會有這樣的成績，其實都是過往大家研究人員努力，再次感謝我們所有農業科研夥伴的付出，今天才有這樣的成果，未來一定秉持著研究的心態，持續為台灣農業而加油。

陳駿季也特別向卓榮泰表示，「在這邊，我要特別跟院長報告，因為有您，我們明年度科技預算終於突破了50億，那我是不是大家給我們的院長個掌聲。我相信掌聲越大的話，也許我們的經費可能會越多。」現場掌聲不小。

然而卓榮泰上台致詞時則對陳駿季笑著說，「部長，明年科技預算50億的掌聲，你給錯了，你要給立法院才對我們在給立法院一個掌聲。」現場有笑聲、也有掌聲響起。

卓榮泰接著又說，「明年度的中央政府總預算已經剩不到半個月的時間，整部三兆零三百五十億的預算還停留在立法院裡面，一頁都沒有翻開來看過，所以應該請立法院聽到這個掌聲，讓中央政府、總預算等重要的真正福國利民的法案能夠迅速的審議和通過。」

卓榮泰也向農業部同仁與農民喊話，「昨天行政院做了一個很重要的工作，我必須守護國家的憲法，我必須讓國家的憲法能夠正常的運作，也必須維持國家的憲政體制。我跟各位今天得獎的、還有國家所有的廣大農民朋友一樣，行政院守護憲法就跟農民朋友守護，土地是一樣的，土地，是農民朋友的，跟憲法是國家的，根本大法失去了，這跟失去了這個根本大法，我們將沒有辦法在這裡從事生產，沒有辦法在這裡進步，沒有辦法在這裡研發成功。失去了這個根本大法，我們將失去對主權跟安全的屏障與保護，所以我們的工作是一樣的。」

卓榮泰表示：「我願意陪著各位透過，農業部的努力，我們一起跟全國的農民朋友來守護國家的土地，我也希望農民朋友也能夠支持政府、來守護國家的憲法，守著你們的根，守住國家的根本大法，才是我們未來必要走的一段路，沒有土地就沒有農業，跟沒有憲法，就沒有國家的主權跟安全。」

卓榮泰進一步表示，因此，在這個互相合作進步的過程當中，我們從農業的生生不息，可以看到整個社會的世代正義。農業的每一年的生產生計，就像台灣每一年、每一個世代在這裡的努力一樣，我們不會讓他斷絕。我們要維持它生長的過程、生命的品質跟生活的方式，這是我們共同要追求的目標，希望今天透過這樣一個守住我們的根、守住我們的根本大法的這樣一個機會，來更加跟大家共同勉勵。」

卓榮泰也提到，陳駿季向他表示，農業部要盡量滿足在地，更能夠保存，甚至能夠往國際走，所以我們要有先進的冷鏈技術，第二期的冷鏈技術工程58億元預算，也問農業部長「除了幫助地方強化冷鏈的設備之外，把農業合作社跟農企單位都能夠加強整合互相合作，能不能做到？如果這個也是農民朋友，大家所需要的，我們就往這個方向去講，讓這個冷鏈的設備能夠徹底的關注到大家。」

卓榮泰也感謝陳駿季與農業部所有的同仁們，不到兩個月前，應對非洲豬瘟來襲，「他們用盡了，所有的方法把它侷限在她的案源地、讓它不會超過這個縣市（台中市）。」

現在經過了兩個月，現在考驗是，從明年1月1號開始，要進入新的1個階段裡面，如何經過3個月的安全期間，「我們能不能昂首挺胸的在走向國際，靠他（陳駿季）的努力不夠，要靠全國的農民朋友一起來完成這個工作。」卓榮泰認為，大家有信心、有能力，有充足的準備，讓台灣的豬肉產品早日、不僅國人健康，也重回國際社會，這是農業部跟大家共同的努力。

卓榮泰也指出，過去大半年以來，我們遭受很多的颱風風災的襲擊，各地的農損非常、非常的多大雨一來，河川氾濫與量超高，讓我們的農損非常多，農業部也從各種強化保護安全的農業技術各種層面上面來做不同的努力。然而，追根究柢根源的，希望能夠在未來4年有效的、全面的、積極的整治，所有台灣現在還有可能發生危險的縣市管河川，所以政府在經濟部編定了，未來4年1000億，要整治改善縣市管河川的工程。

卓榮泰強調，希望整治之後，大雨下來，損害能夠降到最低。然而4年1000億的預算、其中第1年147億，跟剛剛的50億元農業科學研究預算一樣，都還在立法院，「我還是要繼續努力尋求，立法委員的支持，讓我們能夠順利的、有充裕的預算來做各種的努力，因為糧食安全是國安重要的問題之一。」

卓榮泰也強調，也只有透過這樣的方式，才能確保，我們在平時或是災害來臨的時候，對國人的糧食安全不會受到威脅，因此，為了確保我們的永續發展，「往後，我們將要從政策的引導，還有充裕的經費，加上我們農業的科技提高我們的品質跟生產的效率，這幾項要連貫起來，我們才有能力從事於跨領域和跨國的各項合作，讓台灣的農業科技不僅能夠輸出，也成為世界一種的典範，我們有這樣的能力，我們有這樣的準備。」

