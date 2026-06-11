重申「毒駕零容忍」 賴清德：持續溯源斷根
[NOWNEWS今日新聞] 警察節將至，總統賴清德今（11）日重申，一定要以「毒駕零容忍」的態度嚴格執法，毒駕更可能奪走無辜生命，「我們要持續溯源斷根，全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護每個人安全回家的路」。
賴清德今下午出席「115年警察節慶祝大會」，同時表揚獲選的29位全國模範警察；值得一提是，賴也致贈警察獎章給日前因生產而不幸離世的警察陳芊雯，由陳的家人代為領獎。
賴清德表示，近10年來，台灣暴力刑案發生率持續下降，是全體警察同仁長期努力的成果，也是台灣社會穩定的重要基礎。他說，為因應新興科技發展及犯罪型態快速演變，政府要持續給予警察同仁更多、更大的支持，包括加速提升科技執法量能、精進鑑識防爆效能、強化通訊科技辦案能力、以及汰舊換新警用車輛，讓同仁能夠以最先進的利器打擊不法。
在個人裝備方面，賴清德提到，政府將規劃採購「戰術防彈衣」與「戰術槍套組」，全面提升員警的安全設備，確保執勤安全，而今年3月開始，也調高刑事加成及勤務繁重加成，並且，除了調高直轄市勤務繁重加成，屬於非直轄市的13個本島縣市警察同仁，也納入適用範圍，最高提高4成支給，希望透過待遇的調整，來鼓舞同仁的士氣。
賴清德：「毒駕零容忍」
賴清德表示，當前犯罪型態持續改變，因應各種治安挑戰，必須要不斷精進策略，才能夠有效守護人民。他說，去年「詐欺犯罪防制中心」法制化後，打詐組織編制擴大，他要請大家持續追上游、斷金流、查洗錢，系統性瓦解詐騙集團犯罪的鏈結。
面對最近多起毒駕事故，賴清德提到，上星期感謝行政院長卓榮泰已經從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕三個面向提出14項作為，全面加大防制力道，包括將依托咪酯改列為第一級毒品，凡是製造、運輸、販賣最高可處死刑，而政府也將推動修法，對於持有電子煙納入行政罰，並增訂沒入規定，對於毒駕，除了吊銷駕照，也一律沒入車輛，並加重行政處分以及全面提高法定刑度。
賴清德強調，一定要以「毒駕零容忍」的態度，嚴格執法，「毒品害人、毒駕更可能奪走無辜生命，我們要持續溯源斷根，全力打擊毒品犯罪，讓國人遠離毒品，守護每個人安全回家的路」。
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