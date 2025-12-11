重申「醫美執刀排除家醫、急診」 石崇良：外科訓練時數差太多

針對醫美修法中爭議最大的「急診科、家醫科」是否納入可執行醫美手術的大外科專科，衛福部長石崇良11日表達明確立場，他直言，這兩個專科與其他外科的訓練時數落差並非1~2個月，而是長達1~2年的差距，與其花2年時間補訓，還不如重新申請外科訓練取得專科執照。

針對「急診科、家醫科」是否可執行醫美手術，衛福部長石崇良認為這兩科的外科訓練時數太少。（圖／中天新聞）

衛福部正研擬修正《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》，將醫美管理強化為三個階層。執行雷射、針劑等「醫美處置」的醫師必須完成PGY訓練，此規定將終結過往醫學系畢業後直接從事醫美的「直美」醫師；而「醫美手術」則需具備大外科專科訓練資格，「特定高風險醫美手術」更限縮在特定專科才能執行。

目前醫事司與醫界代表協商出可執行醫美手術的「大外科專科」共有11個科別，但其中「急診科、家醫科」是否適合納入一直備受外界質疑。石崇良10日在立法院受訪時已表態，考量外科訓練內容，他個人認為家醫科、急診科不應列入大外科範疇，不過當日衛福部召開的第三度協商會議並未做出最終定論，各方代表認為仍有討論空間，決定留待下週再議。

石崇良11日出席醫策會2025年品質認證授證典禮頒獎活動，會前受訪時被問及這兩個專科的後續處理方式，究竟是傾向移出大外科，還是採用補訓方式保留。他表示，如果還要去補訓2年時間，那不如重新申請外科訓練，拿一張外科專科醫師執照不是更好。

可執行醫美手術的「大外科專科」共有11個科別，但其中「急診科、家醫科」是否適合納入一直備受外界質疑。 （示意圖／Pixabay）

針對可能的解決方案，石崇良提出「雙專科共同訓練模式」的構想，建議學會之間可以討論採取類似雙主修的做法。他舉例說明，早期的泌尿科與外科，甚至神經外科、整形外科都有類似的訓練模式，訓練完成後可同時取得兩個專科資格。石崇良指出，如果家醫科、急診科專科學會未來很想從事外科相關業務，衛福部並不反對，也需要更多外科人才，學會之間可以討論如何進行雙主修訓練，雖然訓練時間可能會長一點，但最終可取得兩個專科醫師考試資格，不過仍須通過執照考試才能執業。

關於持續協商是否會影響制度實施時程，石崇良強調會如期在明年1月1日實施，目前正處於預告階段，相關條文調整之後，只要在12月底之前發布就可以適用。

