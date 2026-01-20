重申2500億美元信保是「上限」 鄭麗君曝機制細節：所需規模最高約100億美金

臺美關稅談判說明記者會，鄭麗君。廖瑞祥攝



台美關稅談判上週落幕，雙方敲定為15％，並同意透過「台灣模式」，帶動台廠自主投資2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對於2500億美元是「下限」還是「上限」，副院長鄭麗君今（1/20）天重申，MOU文字明確載明為「up to」2500億美元，所以是上限。

她也說明，信用保證機制將在既有國家融資保證制度下另設專案，不動用中小企業信保基金，初步規劃保證成數約5到6成、承載倍數約15至20倍，估算實際所需信保專款規模約為62.5億至100億美元。

行政院今天召開台美關稅談判說明記者會，多次率團赴美磋商的鄭麗君說明，這次談判取得多項共識，首先是「對等關稅15%且不疊加」，跟歐盟、日、韓一樣的優惠稅率。她說明，未來當出口至美國的產品MFN（最惠國待遇稅率）小於 15% 時，就以15%為稅率，而不是外界所說的「MFN加15%」，也就是當MFN小於15%就是拉到15%，當MFN大於15%，就從依原稅率計算。

針對「232條款」，鄭麗君表示，台灣取得最惠國待遇，也就是美國目前公布的「232 條款」稅率尚未正式出爐，但台灣確定預先取得優惠模式，在一定配額內豁免，也就是零關稅，就算在配額外，也取得15%優惠關稅。

鄭麗君強調，「232條款」關稅到底是多少，目前都是未定，但台灣確定取得最優惠待遇，屆時萬一優惠關稅小於15%，「我們也落下了但書，從其低給予台灣。」她補充說明，其他如汽車零組件、木材、家具及航空零組件，也分別獲得免稅或優惠待遇。

鄭麗君說明，有關「台美投資 MOU」內容，台美雙方以「台灣模式」合作，我方提出企業自主規劃2500億產業投資，以及台灣政府以信用保證機制支持金融機構提供上限2500億美元的授信額度。她表示，有看到美國商務部說台灣政府提供「至少」2500億美元的信用保證，但事實上MOU上面寫的是「Up to」，所以是上限2500億，未來執行會以MOU內容為準。

鄭麗君表示，未來信保機制將在既有國家融資保證機制下，建立專案機制，不會動用經濟部的中小企業信保基金機制，按政府初步規劃，保證成數比中小企業略低，會在5到6成之間規劃，而且由於是高科技產業，承載倍數可以比中小企業略高，會在15到20倍之間，估算實際所需信保專款規模約為62.5億至100億美元，會分五期規劃這個信保機制。

鄭麗君強調，在「台美投資 MOU」的背後，我方的戰略目標思考就是希望「根留台灣、布局全球」，以台灣模式支持國內產業進行有利的國際布局，所以這並非供應鏈外移，而是支持國內高科技產業以加法、甚至乘法延伸產業實力，擴大在美國的布局，期待未來透過台美強強聯手，打造高科技產業供應鏈。

