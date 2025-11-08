重申AI需求強勁！黃仁勳大讚台積電：面對ASIC競爭，GPU具滲透性優勢
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於今（8）日出席台積電運動會，會後接受媒體訪問時，強力肯定了台積電在供應鏈中的關鍵角色，並定調人工智慧（AI）為「我們這個時代最重要的技術，也是有史以來最重要的技術」。黃仁勳此行不僅向台積電員工表達謝意，更證實輝達對下一代 Blackwell平台的晶片需求「非常強勁」，且呈現逐月增長的態勢，突顯雙方緊密合作已成為全球AI運算軍備競賽中的核心引擎。
Blackwell平台需求爆發 晶圓供應成為市場焦點
黃仁勳指出，本次造訪台灣的主要目的，是鼓勵並感謝台積電為供應輝達晶片所付出的「非常努力」的工作。他透露，輝達的業務成長態勢「非常強勁」，其中 Blackwel 平台的需求更是炙手可熱。此平台不僅包含旗艦級的GPU（繪圖處理器），亦涵蓋 CPU、網路設備、交換器等多元晶片，對高階製程的依賴度極高。
然而，面對媒體詢問台積電總裁魏哲家先生能提供多少晶圓產能時，魏哲家僅以「機密」二字簡短回應，為市場強勁的供需關係留下懸念。黃仁勳則委婉地表示，台積電在晶圓供應方面已表現「非常好」，並強調雙方當前專注的重點並非價格談判，而是如何滿足龐大的市場需求。
面對ASIC競爭：GPU具「滲透性」優勢
面對 Google（TPU）和 Amazon 等雲端巨頭相繼投入開發客製化 ASIC（特定應用積體電路）晶片所帶來的競爭，黃仁勳提出了明確的區隔化策略。他認為輝達的業務模式「非常不同」，其GPU的多功能性遠超單一用途的ASIC。
黃仁勳解釋，輝達的 GPU 架構不僅能處理 AI 運算，更能廣泛應用於科學、量子、生物學、物理學與數據處理等多重任務。他總結道，輝達的架構「更具滲透性」（much more pervasive），已滲透至每個雲端、每個資料中心，甚至延伸應用到汽車和機器人等前瞻領域，這是其核心的競爭優勢所在。
台灣地位不可動搖 AI衝擊全球產業生態
針對人工智慧的發展，黃仁勳用極為堅定的語氣重申其對全球產業的重要性。他預期 AI 將影響「每一個國家、每一個地區、每一家公司、每一個人」，並呼籲全球應正視並積極投入人工智慧領域的發展。
在供應鏈戰略佈局方面，黃仁勳再度強調台灣的戰略地位。他表示，台灣作為「世界半導體製造中心的角色仍然非常重要」，此番言論無疑是對近年來地緣政治風險下的晶片供應鏈，注入一劑強心針。
記憶體供應鏈擴產 感謝三大 HBM 製造商
在關鍵的記憶體晶片供應鏈上，黃仁勳同樣表示業務增長「非常強勁」。他特別對三大主要記憶體製造商：SK 海力士、三星、美光表達了感謝，盛讚他們均是「非常、非常好的記憶體製造商」，並已大幅擴大產能，以支持輝達產品的強勁需求。
至於供應商是否有意提高記憶體價格，黃仁勳則將決定權交給供應商，表示經營業務的方式「由他們來決定」。此番說法暗示了當前高效能記憶體（HBM）市場仍處於賣方強勢的局面。
黃仁勳以受邀參加台積電「家庭活動」為榮，並強調自己被視為「家人」的榮幸。此次訪問不僅是對台積電的高度肯定，更揭示了全球科技產業在 AI 時代下，對台灣半導體供應鏈的極度依賴與信任。
