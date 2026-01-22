重病打3袋點滴！性感女神曝「病床照」嘆：半條命去了

拐拐重感冒打了3袋點滴。（圖／翻攝自拐拐Instagram）





現年38歲的性感女神「拐拐」許采晴，曾獲網友票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」冠軍，2018年創立女性運動內衣品牌，經常在社群分享生活日常；今（22）日她更新社群，直呼自己生病很嚴重，病到像是半條命去了的感覺。

拐拐今日更新Instagram限時動態，曬出一張黑白自拍照，透露已經在家養病好多天了，整個人呈現奄奄一息的狀態：「以前很少生病，這次病毒感染太強烈，覺得像半條命去了的感覺，好幾天吃藥都壓不下來，看了不同的醫生，打了3袋點滴才舒緩一些。」

廣告 廣告

拐拐病床照。（圖／翻攝自拐拐Instagram）

拐拐病床照。（圖／翻攝自拐拐Instagram）

拐拐說生病一直到昨天都還在發燒跟暈眩，今天才終於有點恢復元氣：「但要感謝收到很多人的關心很溫暖，有的朋友第一時間送藥、送吃的，還有要送我營養點滴的。」還有粉絲送營養補品給她，暖舉讓虛弱中的她很感動：「我愛大家，希望你們身體一起都健康。」



【更多東森娛樂報導】

●專訪／宋柏緯被愛貓氣到快哭！振永「高山症發作」頭爆痛

●李多慧遭爆雙面人！私下難搞、報價高 經紀公司出手了

●賓賓哥「慘賠700萬」背27條官司！暫停直播內幕全曝光

